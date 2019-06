Finals NBA – Grave infortunio per Kevin Durant | shock sul volto di Drake | anche il

Finals NBA – Durant shock - torna e si fa male! L’infortunio è grave : si teme la rottura del tendine d’Achille : Ritorno amaro per Kevin Durant: la stella degli Warriors forza il recupero in Gara-5 delle Finals e si fa male dopo 12 minuti di gioco. Si teme la rottura del tendine d’Achille “Kevin ha un infortunio al tendine di cui non conosciamo ancora l’entità”, si è presentato così il general manager Bob Myers in conferenza stampa dopo la vittoria per 105-106 dei Golden State Warriors sul campo dei Toronto Raptors. Gli Warriors allungano la ...

Finals NBA – Orgoglio Warriors! Curry e Thompson stendono i Raptors : si va a Gara-6 : I Toronto Raptors falliscono il primo match point casalingo per chiudere le Finals NBA: finisce 105-106 in favore di Golden State che ringrazia Curry e Thompson Doveva essere la notte del match point, ma le Finals NBA non si chiuderanno in Gara-5. I Toronto Raptors falliscono il primo match point utile per chiudere la serie e laurearsi campioni NBA, rimandando tutto, almeno, a Gara-6. Alla Scotiabank Arena finisce 105-106, con gli Warriors ...

NBA Finals 2019 : Curry e Thompson eroici! Golden State perde Durant - ma vince gara-6. Toronto cade 106-105 : Il cuore dei campioni batte ancora fortissimo. I Golden State Warriors vincono una gara-5 emozionante e accorciano sul 3-2 la serie delle NBA Finals 2019. La squadra di Steve Kerr vince ancora in casa dei Toronto Raptors per 106-105 al termine di una partita incredibile e che può davvero segnare un punto di svolta. Curry e Thompson meravigliosi, mentre Toronto si ferma sull’errore di Lowry che poteva valere uno storico titolo. E’ una ...

NBA Finals 2019 : Curry e Thompson regalano gara-6 a Golden State - che perde Durant. Lowry sbaglia e Toronto perde 106-105 : Il cuore dei campioni batte ancora fortissimo. I Golden State Warriors vincono una gara-5 emozionante e accorciano sul 3-2 la serie delle NBA Finals 2019. La squadra di Steve Kerr vince ancora in casa dei Toronto Raptors per 106-105 al termine di una partita incredibile e che può davvero segnare un punto di svolta. Curry e Thompson meravigliosi, mentre Toronto si ferma sull’errore di Lowry che poteva valere uno storico titolo. E’ una ...

LIVE Toronto-Golden State NBA - Gara-5 NBA Finals 2019 in DIRETTA : i Warriors vincono in Canada dopo un finale epico (105-106) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito. Chiudiamo qui il nostro LIVE. SI RITORNA ALLA ORACLE ARENA! 31 punti di Curry, 28 per Thompson, mentre a Toronto non bastano i 26 punti di Leonard. Curry e Thompson con un finale incredibile regalano una vittoria clamorosa a Golden State. Pazzesco finale! Lowry ha avuto la tripla del titolo, ma non ha preso neanche il ferro. LOWRY SBAGLIA DA TRE! GOLDEN State HA ...

LIVE Toronto-Golden State NBA - Gara-5 NBA Finals 2019 in DIRETTA : Warriors avanti alla fine del terzo quarto (84-78) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 87-92 Penetrazione mancina di Curry. 87-90 TRIPLA DI LOWRY! 84-90 La panchina dei Warriors! Cook serve Bell, che alza la parabola e trova solo la retina. 84-88 Lowry recupera un ottimo pallone e lo tramuta in due punti. 82-88 Tripla di Cook! Incredibile canestro del numero quattro. 82-85 Ibaka attacca in post Cousins e sulla virata segna un gran canestro. 80-85 Ibaka al volo corregge l’assist di ...

LIVE Toronto-Golden State NBA - Gara-5 NBA Finals 2019 in DIRETTA : Warriors avanti alla fine del secondo quarto (62-56) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL secondo quarto! Golden State va negli spogliatoi avanti di sei punti, ma la notizia di questo secondo tempo è il nuovo infortunio a Kevin Durant. Sono 23 i punti di Curry e 15 quelli di Gasol, migliori marcatori del match. 56-62 Tap in praticamente sulla sirena di Iguodala. 56-60 TRIPLA DI CURRY! Trenta secondi alla fine. 56-57 Piazzato di Siakam. 54-57 Appoggio al vetro di ...

LIVE Toronto-Golden State NBA - Gara-5 NBA Finals 2019 in DIRETTA : Warriors avanti alla fine del primo quarto (34-28) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-39 Due liberi di Ibaka che prova a tenere a contatto Toronto. 30-39 THOMPSON! Arresto e tiro da tre punti. Esecuzione ai limiti della perfezione. 30-36 Fantastico rimbalzo di Ibaka, che poi appoggia al ferro. 28-36 Thompson si arresta dalla media distanza. Non si muove neanche la retina. Si riprende a giocare. FINISCE IL primo quarto! I Warriors sono avanti dopo i primi dodici minuti. 14 ...

LIVE Toronto-Golden State NBA - Gara-5 NBA Finals 2019 in DIRETTA : Raptors ad un passo dal titolo - i Warriors si affidano a Durant : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Toronto Raptors-Golden State Warriors, Gara-5 delle NBA Finals 2019. Potrebbe essere la notte più importane della storia dei canadesi, che sono ad una sola vittoria dal diventare la prima squadra non americana a vincere il titolo. Toronto è avanti 3-1, dopo aver espugnato per due volte la Oracle Arena al termine di due grandi prestazioni. Kawhi ...

I sacrifici della madre - 5 bambini e un frigo vuoto : la storia di Kyle Lowry - dalle strade di Philadelphia alle Finals NBA : Kyle Lowry questa notte può vincere il primo anello NBA della sua carriera, ma non sente la pressione. La stella dei Raptors ha visto la povertà, le difficoltà della famiglia e il frigo vuoto: problemi più grandi rispetto ai Golden State Warriors Questa notte i Toronto Raptors hanno il primo di 3 match point utili per chiudere le Finals NBA e laurearsi campioni. Una vittoria che avrebbe il sapore dell’impresa, impronosticabile alla ...

Finals NBA – Triple e patatine fritte : la curiosa statistica dei Raptors che sta mandando McDonald’s in bancarotta : Le Triple dei Toronto Raptors hanno fatto registare un mancato guadagno di 5.8 milioni a McDonald’s: la statistica è davvero curiosa I Toronto Raptors e McDonald’s hanno stretto un particolare accordo durante l’anno legato alle Triple: per ogni partita con 12 o più Triple segnate, la nota catena di fast food ha promesso di regalare una porzione di patatine fritte medie a ciascun cliente. I Raptors hanno segnato 44 Triple in stagione ...

Finals NBA – Via libera dei medici per Kevin Durant - l’ala di Golden State in campo a Toronto per Gara-5 : Assente da un mese per infortunio, l’ala dei Warriors ha avuto il via libera per tornare in campo per Gara-5 delle Finals Golden State potrebbe ritrovare Kevin Durant in Gara-5 delle Finals NBA, in programma domani a Toronto. Assente da oltre un mese per infortunio, l’ala dei Warriors ha ricevuto il via libera dai medici per tornare ad allenarsi, tentando di rimettersi in forma per il match decisivo che potrebbe consegnare il ...

NBA Finals : analisi di una serie impossibile da ribaltare : Nella notte, alla Oracle Arena di Oakland, i Golden State Warriors impegnati nella sfida contro i Toronto Raptors per decretare il vincitore della stagione NBA 2018-2019, hanno subito un’altra sconfitta, orfani di quello che possiamo definire come il loro violino più importante: Kevin Durant.La partitaPer portarsi sul risultato di 1-3, i Raptors di Nick Nurse hanno giocato più con la testa che con il cuore, al contrario dei loro ...

VIDEO NBA Finals 2019 : i Toronto Raptors passano anche in gara-4 ad Oakland e ora vedono il titolo : Una gara-4 che entrerà di diritto nella storia della NBA. I Toronto Raptors sbancano con il punteggio di 105-92 la Oracle Arena di Oakland e si portano sul 3-1 nei confronti dei Golden State Warriors. La serie finale, quindi, è nelle mani dei canadesi che proveranno, quindi, a chiudere i conti già in gara-5 che giocheranno in casa. La sfida di questa notte è stata quanto mai vibrante, con i californiani che recuperano all’ultimo secondo ...