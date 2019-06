Festa Sport | in archivio a Ragusa

Torna il 9 giugno la Festa dello sport intitolata a Mario Pappagallo : Si terrà domenica 9 giugno, presso lo Stadio della Farnesina di Roma, la 3^ edizione della “Giornata dello sport Mario

X Festa dello Sport a Ragusa : Ci sarà anche Savio Magro con il suo trampolino ad animare la decima edizione della Festa dello Sport in programma, a Ragusa il 9 e 10 giugno

Con i Motor1Days arriva la Festa per gli appassionati di eSport e racing games : Se siete appassionati di eSport o di racing games, non potete farvi sfuggire il Motor1Days, evento dedicato proprio ad appassionati di auto e moto, e che si terrà il 18 e 19 maggio all'Autodromo di Modena.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per ogni dettaglio: Leggi altro...

A Palmanova scatta la Festa dello sport : ... giornalista sportivo Gazzetta dello sport. A moderare l'incontro Alessandro Saviantoni, cestista palmarino, e Piero Tallandini, giornalista sportivo del Messaggero Veneto. Si parlerà di come le ...

[video] A San Vito la maniFestazione 'A tutto Sport' : Tra gli ospiti della manifestazione, il decano dei giornalisti sportivi trapanesi FRANCO CAMMARASANA, e tanti altri ospiti del mondo dello sport. La manifestazione si svolgerà all'insegna del ...

Offida - bella Festa di sport nella prima giornata della Piceno Football Cup 2019 : ... che ha lodato l'Offida calcio per l'iniziativa, puntualizzando come questi eventi siano molto importanti per la crescita di Offida e del connubio sport e turismo. Raggiante ovviamente il presidente ...

La Lazio “prende nettamente le distanze da comportamenti e maniFestazioni che non rispondono in alcun modo ai valori dello sport “ : La S.S. Lazio “prende nettamente le distanze da comportamenti e manifestazioni che non rispondono in alcun modo ai valori dello sport sostenuti e promossi dalla società da 119 anni“. E’ quanto si legge in una nota della società biancoceleste in reLazione allo striscione esposto oggi a Milano. “E respinge e contesta la tendenza semplicistica di alcuni media a considerare l’intera tifoseria laziale ...

Champions League tra le 3 maniFestazioni sportive più seguite dagli italiani : La Champions League è l’evento sportivo più appassionante per quasi 9 italiani su 10 e l’81% dichiara di seguirla assiduamente. Sono questi i risultati di un sondaggio Doxa, commissionata da Heineken su un campione di 1.021 persone. Un elemento che rende “magica” la competizione è il suo inno: il 92% afferma di ricordarlo e più del 70% pensa che sia una melodia unica ed inconfondibile, capace di emozionare. Il 51% ...