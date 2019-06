Fedez a casa con l' ex pornostar Mia Khalifa e Leone in lacrime | Un giorno mi

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Serena Granato Il cantautore rapsi è lasciato immortalare con l'ex porno-diva libanese, naturalizzata americana, nella suaa Los Angeles. Il consorte dell'influencer-marketing Chiara Ferragni,, si è lasciato immortalare in una simpatica foto insieme al figlioe all'ex star di film a luci rosse libanese, naturalizzata americana, Mia. Lo scatto in questione è stato realizzato adi, a Los Angeles. Ma, così come trapela dall'inaspettata immagine, il piccoloappare ine contrariato dinanzi alla visione dell'ex porno-diva. Una reazione, quella avuta da, che ha sospinto il rapper di "Cigno nero" a riportare a corredo della sua foto la seguente descrizione: "Ora piangi, ma unfarai vedere questa foto ai tuoi compagni di classe e mi ringrazierai". Miaospite daIl post condiviso dacon i ...

CanonBruteMove : @Fedez @Delirio897J @miakhalifa Per la casa intendi? - mistatesulca : @falloutzay Mi avranno inviato la storia di lei a casa di fedez tipo sei persone diverse ahahahahahahaha passata da… - DaveNax : @Fedez @miakhalifa Ma, cosa ci faceva Mia a casa vostra? -