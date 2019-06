Fanpage | l’azienda di compost offre 300mila euro al giornale per fermare l’inchiesta

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) Un’offerta da centinaia di migliaia diin investimenti pubblicitari da una delle più grandi aziende diin Italia, a patto di interrompere le inchieste sulin Veneto. Lo rivela, raccontando con una videoinchiesta come, proprio all’indomani della richiesta di intervista ai vertici della Sesa, sia stato domandato un incontro con il direttore delal fine di intavolare una trattativa per un corposo investimento pubblicitario. I giornalisti vanno all’appuntamento e riprendono tutto con telecamere nascoste. “Spendiamo tanti soldi sui giornali per convincere della bontà di quello che stiamo facendo” dice loro il patron Angelo Mandato. Mentre il responsabile delle relazioni esterne della Sesa Fabrizio Ghedin avverte: “L’importante è che non ci rompete troppo le palle, capito?”. Ghedin, precisa, è anche ...

