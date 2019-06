Famiglie italiane spendono in media 2500 euro al mese

gqitalia

(Di martedì 11 giugno 2019) È stabile la spesadelle, secondo i dati Istat. Per l'anno 2018 si è attestata a 2.571al, contro i 2.564 del 2017. Un piccolo differenziale (+0,3%) che ai valori correnti per i nuclei residenti in Italia rappresenta una spesa invariata, spiega l'Istituto di Statistica. La spesa è ancora lontana dal 2011 (2.640), cui erano seguiti due anni di forte contrazione. I prezzi l'anno scorso sono saliti dell'1,2%, ne deriva che in termini reali le spese si sono in effetti contratte dello 0,9% come non accadeva dal 2013. Persistono inoltre divari territoriali e sociali. Tra il Nord Ovest e le Isole la differenza in termini di spesa è di 800. Ed è di 5,1 a 1 il rapporto tra la spesa dellepiù abbienti e quelle meno abbienti, un dato che fotografa una sensibile sperequazione sociale (nel 2013 il ...

