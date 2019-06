Facebook il social più amato dagli italiani

Tutti gli ex di Facebook che criticano il social network : La storia di Facebook è densa di conflitti, battaglie legali e amicizie in pezzi nella rincorsa alla fama e al successo. Il film The social network ha raccontato in modo evidente, anche al pubblico meno avvezzo a leggere di tecnologia, i primi e tumultuosi anni di quella che è diventato la nazione (virtuale) più popolata al mondo. Tutto gravita inevitabilmente intorno alla figura di Mark Zuckerberg, che ha visto numerose persone – anche ...

Facebook e Whatsapp down : segnalazioni sulle app social : Diverse segnalazioni, soprattutto in Nord Europa (Francia e Regno Unito), su malfunzionamenti delle applicazioni. Nelle ultime ore anche su Instagram

Facebook Avatar è lo strumento con cui poter creare un alter ego da condividere sul social network : Esprimere le proprie emozioni nei messaggi diventa sempre più semplice, grazie alle emoji e agli sticker, disponibili nelle chat di Telegram, WhatsApp e in molti altri servizi di messaggistica istantanea. Facebook Avatar è un nuovo strumento del social network che permette agli utenti di creare un personaggio personalizzato. Facebook emula Bitmoji Bitmoji, fondato da Jacob […] L'articolo Facebook Avatar è lo strumento con cui poter creare ...

Facebook Film : il cinema sbarca sui social : Per tutti gli appassionati di cinema uno dei social network più utilizzati ha deciso di introdurre una nuova funzionalità pensata proprio per loro: il cinema sbarca nei social. Facebook Film arriva in Italia. Gli utenti potranno essere sempre aggiornati sui Film in programmazione e sulle prossime uscite e trovare la sala cinematografica più vicina a loro. Questa funzionalità è stata inaugurata per la prima volta negli Stati Uniti, poi nel Regno ...

Facebook Film arriva in Italia - anche il cinema diventa un’esperienza social : A partire da oggi, Facebook rende disponibile in Italia Film, una nuova funzionalità dedicata a tutti gli amanti del cinema per rendere questa passione ancora più social. Lanciata per la prima volta negli Stati Uniti e più recentemente nel Regno Unito e in Canada, Film consente di visualizzare tutti gli spettacoli cinematografici nelle vicinanze, ovunque ci si trovi, e di condividere quest’esperienza con i propri amici grazie ai molti contenuti ...

Google+ : storia del social che voleva soppiantare Facebook : Lo scorso ottobre Google ha comunicato la decisione di chiudere la sua piattaforma social, Google Plus, anche se per alcuni anni è sembrato che potesse competere con i colossi di Facebook e Twitter. storia di Google Plus La creazione di Google Plus risale al giugno 2011 ed è seguita ad altri tentativi fatti precedentemente da Google con l’obiettivo di aggiungere i social ai propri numerosi servizi: prima ancora, infatti, ci sono stati nel ...

“Manovre di Facebook e Google contro le fake news a Bruxelles”. Il social network : “Travisamento intenzionale” : Un panel fatto da 39 esperti e voluto da Bruxelles per combattere la disinformazione online in vista delle Europee. Nato a gennaio 2018 e chiuso a marzo dello stesso anno che prodotto solo regole “diluite”. Perché Google e Facebook – tra i big del web presenti al tavolo – hanno “ricattato” e sfidato a “braccio di ferro” il gruppo di esperti, col risultato di nuove regole che erano “una ...

Chris Hughes co-fondatore di Facebook è a favore per lo smantellamento del Social Netwok : Chris Hughes co-fondatore di Facebook è a favore per lo smantellamento del Social Netwok Chris Hughes, che ha aiutato Mark Zuckerberg a lanciare Facebook, sostiene che i tempi siano cambiati molto dal giorno del lancio dell’ormai più famoso Social Network del mondo. In una intervista al New York Times, Hughes sostiene che Facebook ha guadagnato […] L'articolo Chris Hughes co-fondatore di Facebook è a favore per lo smantellamento del ...

Week in Social : quiz di Instagram - Facebook Stories e dati rubati : Scopri il corso! Scopri il corso! La settimana più bella dell'anno è appena trascorsa: diciamocelo, quanto è bello un lunedì che non è lunedì? Nonostante tutto, il mondo Social non si è arreso e si ...

Social network e bufale - il monologo di Crozza che fa riflettere : “Fate come me - cancellate il vostro profilo Facebook”. Poi la spiegazione : Nel monologo in apertura di Fratelli di Crozza, in prima serata su Nove, Maurizio Crozza ragiona su Social network e Facebook: “Tra un mese si vota per le Europee e pare che ci sia già un bel movimento. Google ha scovato 6mila account che spacciano fake news, metti che ognuno di loro ne faccia 10 al giorno, entro un mese sono in arrivo quasi due milioni di bufale fresche. Vi prego fratelli: non crediamo a tutto”. Video Nove L'articolo Social ...

Cosa succede se scrivi F su Facebook? Disanima di una catena social virale : Cosa succede se scrivi F su Facebook, semplicemente questa lettera a commento di un post divenuto virale sul social network o anche semplicemente scrivendo in bacheca? Sono in molti a porsi questa domanda visto che nei giorni scorsi e anche in queste ore, l'invito a fare una prova con la semplice operazione è più che mai diffuso e sono tanti gli internauti a chiedersi Cosa comporti il gioco. Nonostante fantasiose ipotesi, c'è da dire che in ...

Internet - Agcom : Facebook il social più frequentato con 34 - 8 milioni di utenti : Nel mese di dicembre 2018, 42,5 milioni di utenti medi giornalieri si sono collegati alla rete, per un totale di 75 ore di navigazione mensile a persona. Continua a crescere l’audience dei principali social network, dove Facebook con 34,8 milioni di utenti unici si conferma il social maggiormente frequentato, seguito da Instagram e Linkedin. E’ quanto emerge dall’Osservatorio sulle Comunicazioni, diffusi oggi dall’Autorità per le Garanzie ...

Sri Lanka - perché bloccare Facebook e i social network dopo l’attentato è un rischio : La chiesa colpita dall’attentato in Sri Lanka, in cui sono morte 310 persone (foto di Tharaka Basnayaka/NurPhoto via Getty Images) Facebook e YouTube sono stati momentaneamente sospesi in Sri Lanka a seguito degli attentati di Pasqua, che hanno causato la morte di 310 persone. Il governo ha scelto di bloccare i social media per prevenire ogni tipo di discorso che possa amplificare l’odio e per limitare la circolazione di fake news sulle ...

La social media manager della pagina Facebook dell’Inps finisce in ospedale : “Troppo stress” : Dopo le polemiche per le irriverenti risposte sulla pagina Facebook a chi chiedeva informazioni sul reddito di cittadinanza, il presidente dell'istituto di previdenza, Pasquale Tridico, spiega: "Non è una stagista malpagata, come scriveva un quotidiano stamane, ma una nostra funzionaria che non ha retto alla pressione".Continua a leggere