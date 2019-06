Fabbri | il sindaco leghista  tra Salinger e gli hippie | «Chi ha perso non avveleni i

Dal 1946 la sinistra non perdeva Ferrara : Alan Fabbri della Lega nuovo sindaco : Il centrodestra espugna la «fortezza» emiliana. Sconfitta la coalizione formata dal Pd per Modonesi

Ancona - incendio in una Fabbrica di oggetti oggetti di plastica. Il sindaco : “Restate in casa” : incendio divampato alla Tontarelli Spa di Castelfidardo, in provincia di Ancona; le cause del rogo sono ancora ignote e carabinieri e vigili del fuoco - questi ultimi intervenuti da Ancona con due autopompe - stanno indagando.Continua a leggere