Ex patron del Bari calcio Cosmo Antonio Giancaspro agli arresti domiciliari

(Di martedì 11 giugno 2019) Il Tribunale del Riesame diha disposto la scarcerazione di, con concessione degli, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Trani in cui l’exdelè accusato di essere il promotore di una associazione per delinquere finalizzata a riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. In particolaresecondo l’accusa, da dirigente occulto della Vigor Trani, avrebbe finanziato la società sportiva ottenendo in cambio dal Comune la gestione dello Stadio e la promessa di altri appalti. Trani, “affari con il Comune in cambio di sponsor alla squadra locale”: arrestato exdel, indagato il sindaco Pdera in carcere dal 17 maggio e da ieri pomeriggio è ai. I giudici del Riesame hanno ...

