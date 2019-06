Everest | l’alpinismo si fa business e si paga con la pelle | almeno 11 vittime dall’inizio

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) La stagione alpinistica attuale sulla vetta delle vette, sta finendo per consacrare il monte, secondo i maggiori media del mondo, la cima più letale dal 2015. Questo per il suo numero di morti registrate,11. Un triste e amareggiante record per chi crede in uno sport come l’alpinismo, fatto di preparazione e allenamento, non può accettare. Che mostra la necessità di norme più stringenti per la scalata alla più alta montagna del mondo. Stigmatizzato in tutto il mondo, l’ingorgo innescato dal numero record di scalatori ne è la prova concreta. Sul versante nepalese, 9 alpinisti hanno perso la vita quest’anno lungo la parete sud dell’, la più popolare per scalare la vetta, mentre altri 2 sono deceduti sulla parete nord, in territorio cinese. In questa breve stagione, il Dipartimento del Turismo nepalese ha emesso un numero record di 381 ...

