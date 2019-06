European Games 2019 | tutti i 179 convocati dell’Italia Clemente Russo sarà il

Boxe - i convocati dell’Italia per l’ultimo training camp prima degli European Games. Presente Clemente Russo : La FPI ha diramato i nomi dei dieci pugili che prenderanno parte all’ultimo training camp prima degli European Games che si terranno a Minsk, in Bielorussia (21 giugno-1 luglio). Questi i nominativi: 49 kg: Federico Serra 52 kg: Manuel Cappai 56 kg: Raffaele Di Serio 60 kg: Francesco Maietta 64 kg: Paolo Di Lernia 69 kg: Vincenzo Mangiacapre 75 kg: Salvatore Cavallaro 81 kg: Simone Fiori 91 kg: Aziz Abbes Mouhiidine +91 kg: Clemente ...

Basket 3×3 - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Azzurri presenti con entrambe le rappresentative : Ci sarà anche il Basket nella sua versione 3×3 agli European Games 2019, che si terranno a Minsk, in Bielorussia, dal 21 al 30 giugno. L’Italia partecipa al torneo sia con la rappresentativa maschile che con quella femminile. Questo l’elenco di coloro che vestiranno la maglia azzurra (che appare sul sito degli European Games, ma che dev’essere ancora ufficializzato dalla FIP): UOMINI Anthony Raffa (1989) Yancarlos ...

Sambo - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Tre azzurri in gara in Bielorussia : Gli European Games di Minsk si disputeranno dal 21 al 30 giugno: il Sambo sarà protagonista nelle giornate di sabato 22 e domenica 23, quando saranno in palio 18 titoli, per i quali concorreranno 144 atleti. Anche l’Italia sarà presente in questa disciplina con tre atleti ai nastri di partenza. Punta di diamante della spedizione azzurra sarà certamente Alice Perin, atleta dell’Accademia Sambo Italia, seconda ai Mondiali di Sochi nel ...

Tennistavolo - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. In gara i primi quattro azzurri del ranking : Gli European Games di Minsk si disputeranno dal 21 al 30 giugno: il Tennistavolo sarà protagonista nelle cinque specialità olimpiche, dato che dal 22 al 26 si terranno i tabelloni di singolare, maschile e femminile, e doppio misto (finale in questo caso il 25), mentre dal 27 al 29 si disputeranno le gare a squadre, maschile e femminile. L‘Italia sarà rappresentata dai quattro atleti meglio piazzati nei ranking mondiali di singolare: tra ...

Canoa velocità - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Carlo Tacchini guida 14 azzurri : Gli European Games di Minsk si disputeranno dal 21 al 30 giugno: la Canoa velocità vedrà disputarsi le proprie gare tra martedì 25 e giovedì 27. Per la manifestazione bielorussa sono stati convocati 14 azzurri, tutti facenti parte il blocco di atleti visti all’opera a Duisburg nello scorso weekend in Coppa del Mondo. L‘Italia sarà rappresentata da cinque atleti nel kayak maschile ed altrettante azzurre in quello femminile, mentre ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Confermata la squadra di ricurvo del Mondiale - Pagni e Tonioli in gara nel compound : I migliori arcieri del Mondo stanno per affrontare la rassegna iridata a ‘s-Hertogenbosch, ma dal 21 al 27 giugno l’attenzione si sposterà su Minsk per gli European Games 2019 di Tiro con l’arco. La manifestazione continentale vedrà al via gli atleti del Vecchio Continente a caccia delle medaglie e soprattutto a caccia di un eventuale qualificazione olimpica ancora da conquistare dopo il Mondiale. In Bielorussia va in scena ...

Atletica - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Paolo Dal Molin e Tania Vicenzino guidano la spedizione azzurra : La seconda edizione degli European Games 2019 si svolgerà a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Le gare di Atletica si svolgeranno secondo la formula del Dynamic New Athletics. Nel primo turno di qualificazione tutte le squadre saranno suddivise in cinque gruppi, ognuno dei quali formato da sei formazioni miste, e gli atleti si sfideranno in successione su nove discipline: salto in lungo (donne), 100 (uomini), giavellotto (donne), 100 ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Presente solo la squadra maschile - c’è Marco Lodadio : L’Italia della Ginnastica artistica sarà Presente soltanto con tre atleti agli European Games 2019, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. La squadra femminile, infatti, non sarà della partita: Giorgia Villa e Alice D’Amato avevano diritto a due posti nominali ma si è scelto di non sfruttarle perché le due ragazze si concentreranno insieme alle compagne sulla preparazione per i ...

Trampolino elastico - European Games 2019 : i convocati dell’Italia - Cannone e Michielini a Minsk : Saranno Flavio Cannone e Costanza Michielini a rappresentare l’Italia del Trampolino elastico agli European Games 2019, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Il nostro veterano e la nostra migliore esponente al femminile cercheranno di mettersi in luce in un contesto competitivo e proveranno ad accedere alla finale anche se non sarà semplice. Le convocazioni non sono ancora state ...

Boxe - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. C’è Clemente Russo! : Gli Europei 2019 di Boxe si disputeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno e coincideranno con gli European Games, la kermesse multisportiva che prevede anche la presenza del pugilato. Si tratta di uno degli eventi internazionali più importanti della stagione e si entrerà ufficialmente nel vivo del cammino di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 a cui questo sport è ormai certo di partecipare. Le convocazioni ufficiali per ...

Ginnastica aerobica - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Castoldi-Donati da Campioni del Mondo : Dopo non aver conquistato nemmeno una medaglia ai recenti Europei di Baku, l’Italia della Ginnastica aerobica avrà una pronta occasione per riscattarsi: gli azzurri saranno infatti impegnati agli European Games 2019, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Le convocazioni devono essere ancora ufficializzate ma il quadro dei qualificati alla kermesse è chiaro: riflettori puntati su Michela ...

Beach soccer - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Azzurri a caccia della vittoria : Appuntamento importante in Bielorussia per la Nazionale italiana di Beach soccer: gli Azzurri, trionfatori ad Alghero nel 2018 nell’Euro League, si presenteranno al via degli European Games di Minsk come squadra favorita. Da riscattare l’edizione di quattro anni fa, chiusa al secondo posto alle spalle della Russia al termine di una finale davvero equilibratissima. Appuntamento dal 25 al 29 luglio, presenti otto squadre suddivise in ...

Ginnastica ritmica - European Games 2019 : le convocate dell’Italia. Farfalle a caccia di gloria : L’Italia della Ginnastica ritmica si presenterà con grandi ambizioni agli European Games 2019, competizione multisportiva che si disputerà a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Le Farfalle andranno a caccia del podio dopo aver brillato in Coppa del Mondo, le azzurre vogliono fare la differenza sia nel concorso generale (prova olimpica) che nelle varie specialità col sogno di riscattare l’opaca prestazione di quattro anni fa ...