Enrico Berlinguer | frasi | morte e malore La biografia del leader Pci

Enrico Berlinguer - chissà cosa ricordano quelli che oggi lo ricordano : chissà cosa ricordano, che cosa rimpiangono, quelli che oggi ricordano e rimpiangono Enrico Berlinguer. Non i militanti superstiti, ormai canuti, del Pci di allora. Gli intellettuali, i commentatori, i politologi. Credo che ricordino e rimpiangano un grosso equivoco. Rimpiangono una specie di Michail Gorbaciov italiano. Un leader che stava transitando da un lato all’altro del muro, un socialdemocratico in fieri. Di fatto un Achille Occhetto, un ...

Accadde oggi : l’11 giugno 1984 moriva Enrico Berlinguer : Il 7 giugno 1984, Enrico Berlinguer, segretario del Pci, durante un comizio a Padova, viene colpito da un ictus cerebrale che lo porta alla morte l’11 giugno. Il Presidente della Repubblica Pertini mise a disposizione l’aereo presidenziale per il trasporto della salma, dichiarando: “Lo porto via come un amico fraterno, come un figlio, come un compagno di lotta”. Alla cerimonia funebre in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, ...

35 anni senza Enrico Berlinguer : l’11 giugno 1984 morì lo storico leader del Pci : Enrico Berlinguer, lo storico leader del Partito comunista italiano, morì l'11 giugno 1984 a seguito di un ictus che lo colse durante un comizio di piazza. A 35 anni dalla scomparsa ripercorriamo le tappe fondamentali della vita del segretario del Pci, dal rapporto con Togliatti alla guida del Partito comunista. Ancora oggi, resta una delle figure più apprezzate della politica italiana, rispettato dagli avversari e amato dai suoi ...

Enrico Berlinguer - votarlo era la cosa giusta da fare : di Andrea Taffi L’11 giugno 1984, da fresco 18enne, mi accingevo a votare alla mie prime elezioni (le Europee), che si sarebbero tenute sei giorni dopo. Erano altri tempi e la politica era qualcosa di ben diverso da quello che è adesso: diversi i toni; altri e di altro spessore i protagonisti. La campagna elettorale, poi, non si faceva in televisione, ma nelle piazze, sui palchi allestiti per i comizi. E proprio sopra uno di questi palchi, ...

Quanto conosci Enrico Berlinguer : Nel maggio del 1972 L'Espresso pubblicava questo breve quiz per interrogare i suoi lettori sull'allora appena eletto segretario del Pci. Ve lo riproponiamo in occasione dell'anniversario della sua scomparsa

Il segretario del Pci è stato l'ultimo leader in cui abbiano pienamente coinciso pratica di vita e progetto politico. Persino la sua stessa morte sul lavoro - sul palco dell'ultimo comizio - esalta un impegno vissuto come dovere superiore

Enrico Berlinguer - la sconfitta di un uomo per bene : Sassari 25 maggio 1922, Padova 11 giugno 1984: l’arco temporale in cui si è svolta la parabola terrena di Enrico Berlinguer, grande capo dell’Eurocomunismo e icona di una politica a sinistra che ancora non aveva smarrito il proprio alto senso civile. La biografia di un predestinato, come ricordava l’abituale sarcasmo di Giancarlo Pajetta: “giovanissimo si iscrisse al Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano”. Nel 1972 viene eletto leader ...