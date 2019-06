Elicottero si schianta contro grattacielo | Ha tentato atterraggio d' emergenza sul

Nebbia e pioggia a New York : Elicottero si schianta contro grattacielo - identificato il pilota : identificato il corpo del pilota dell’elicottero che si è schiantato su un grattacielo di Manhattan, a New York: si chiamava Tim McCormack ed aveva avvertito i controllori del traffico aereo di avere problemi durante il volo a causa di Nebbia e pioggia. L’elicottero è registrato a nome di una società denominata American Continental Properties Inc. “Stiamo piangendo per la perdita di Tim McCormack che ha volato per noi negli ...

Un Elicottero si è schiantato contro un grattacielo a New York. Morto il pilota : Un elicottero si è schiantato su un edificio a New York, non lontano da Times Square all’altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. La polizia e i pompieri sono sul posto, non si escludono feriti.Secondo le prime informazioni, l’elicottero si sarebbe schiantato sul tetto dell’edificio e dall’incidente si sarebbe scatenato un incendio. Il grattacielo contro cui si è schiantato l’elicottero è ...

New York - Elicottero si schianta su un grattacielo : si temono vittime [AGGIORNAMENTI LIVE] : Un elicottero, per cause imprecisate, si è schiantato su un palazzo nel centro di Manhattan, tra la 51esima e la Settima avenue. La zona è stata chiusa al traffico. Secondo le prime informazioni, l’elicottero si sarebbe schiantato sul tetto dell’edificio e dall’incidente si sarebbe scatenato un incendio. Il grattacielo contro cui si e’ schiantato l’elicottero e’ al 787 Seventh Avenue, sulla 51ma strada. ...

Si schianta in Elicottero : morto a Mantova l'imprenditore Alessandro Foglio : Pegognaga, Mantova,, 4 maggio 2019 - L'elicottero, un puntino blu a 200 metri d'altezza, a un certo punto sobbalza, l'elica va in stallo e si ferma. Il motore perde pezzi, il velivolo precipita in un ...