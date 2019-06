“Ecologia è buon governo” | ricordando Mario Signorino

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) Il 7 giugno ho assistito alla celebrazione dei 40 anni dell’Associazione “Amici della Terra” e al ricordo del suo presidente – e principale animatore –.Una manifestazione sobria, condotta dalla nuova presidente Monica Tommasi e da Rosa Filippini, per decenni presidente del Movimento, parlamentare prima con i Verdi e poi con il PSI, compagna per lunghi anni -fino alla sua morte- di.Mi ha fatto piacere che per l’occasione la presidente del Senato abbia concesso di utilizzare la Sala Zuccari (per chi non la conosce, una delle meraviglie del Parlamento). Anche perché nella stessa sala avevo assistito di recente alla commemorazione di Ferruccio Parri, direttore di quell’indimenticabile “Astrolabio” di cuifu a lungo vicedirettore.Il libro che è stato presentato nell’occasione con il ...

