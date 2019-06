E3 2019 | Marvel' s Avengers si mostra nel primo spettacolare trailer gameplay

Marvel's Avengers potrebbe non vedere la luce prima di ottobre 2019 : Dopo aver disseminato la rete di rumor, Square Enix ha recentemente annunciato che Marvel's Avengers (conosciuto in passato come The Avengers Project) sarà mostrato ufficialmente durante l'E3 2019. Come riporta GamesRadar, Kazuharu Watanabe (CFO di Square Enix) ha dichiarato che i progetti principali della compagnia (e quindi anche il gioco dedicato agli eroi Marvel) saranno pubblicati nella seconda metà dell'anno fiscale, ovvero nel periodo ...