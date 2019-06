E3 2019 | Empire of Sin | il nuovo titolo di Romero Games | è in arrivo su Nintendo Switch

E3 2019 : Age of Empires II Definitive Edition si mostra in un nuovo trailer : Durante la sua conferenza dedicata all'E3 2019, Microsoft ha annunciato alcune novità riguardo Age of Empires II Definitive Edition, edizione riveduta e corretta del classico strategico per PC. Oltre ad aver pubblicato un nuovo trailer, è stato confermato che il titolo sarà disponibile verso la fine di quest'anno, inoltre i giocatori potranno ammirare un comparto audio completamente ricostruito, risoluzioni in 4K ed una nuova campagna chiamata ...

Age of Empires II : Definitive Edition sarà giocabile all'E3 2019 : Grazie alla segnalazione di Windows Central, apprendiamo che Age of Empires II: Definitive Edition, l'imminente rimasterizzazione dell'originale sarà presente all'E3 2019. Il gioco è dotato di elementi visivi aggiornati, una nuova colonna sonora e molto altro. Molti giocatori stanno aspettando con impazienza l'uscita del gioco, e tutto indica che dovrebbe uscire presto. Dovremmo saperne di più dall'E3 2019, probabilmente alla conferenza E3 di ...

Equitazione - Global Champions Tour Madrid 2019 : 32° Alberto Zorzi - in testa i New York Empire : Nella prima gara della tappa di Madrid del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, 32° posto per Alberto Zorzi su Danique, unico azzurro in gara, che accumula otto penalità sul percorso base, completato con il crono di 79″78. Vittoria per il tedesco Ludger Beerbaum su Cool Feeling, che chiude con un netto in 71″74, con un buon margine sul britannico Scott Brash su Hello Shelby, secondo in ...

Upfront 2019-20 Fox - arriva il wrestling (e le comedy si spostano in midseason). L'ultima di Empire il martedì - Prodigal Son il lunedì : UPDATE 20:41 La Fox, dopo l'annuncio dell'acquisizione da parte della Disney, aveva annunciato alcuni cambiamenti nel proprio palinsesto. Cambiamenti che sono diventati evidenti nella presentazione avvenuta oggi del palinsesto autunnale. Il network, infatti, darà maggiore spazio allo sport, per ben tre serate a settimana: il giovedì ed il sabato (e la domenica, dove però resta salda l'Animation Domination, con alcuni nuovi innesti) ...

Upfront 2019 : la sesta stagione di Empire sarà l’ultima : Upfront 2019: FOX annuncia che la sesta stagione di Empire sarà l’ultima. Ancora nessun piano per il ritorno di Jussie Smollett. FOX ha appena presentato il palinsesto per l’autunno 2019 (lo trovi qui) e insieme ha anche annunciato che la sesta stagione di Empire sarà l’ultima. L’annuncio del rinnovo di Empire era già arrivato due settimane fa, quando il futuro del personaggio di Jussie Smollett era già stato ...