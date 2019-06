E3 2019 | annunciato The Dark Crystal | La resistenza per Nintendo Switch

E3 2019 : Annunciato il ritorno di ZOMBIE ARMY con Dead War : Nel corso dell‘E3 2019 è stato ufficialmente Annunciato l’arrivo di ZOMBIE ARMY 4: Dead War su PlayStation 4, Xbox One e l’Epic Games Store, nella versione per PC, agli inizi del 2020. L’anno è il 1946. All’indomani della sua sconfitta, Hitler ha dato inizio al terribile “Piano Z” e, a distanza di appena un anno, l’Europa intera è in rovina. Un gruppo di ...

E3 2019 : l'avventura oscura Mosaic si mostra in un trailer - annunciato il periodo di uscita : L'interessante avventura oscura Mosaic ha fatto la sua apparizione sul palco del PC Gaming Show 2019. Il video mostrato è davvero molto breve, tuttavia conferma che il titolo sarà disponibile durante il 2019.Mosaic è un gioco di avventura dark, surreale e coinvolgente sull'isolamento urbano e la paura di essere un ingranaggio di un enorme, incomprensibile macchinario. Inoltre si pone l'obiettivo di analizzare gli aspetti più cupi della società ...

Il vincitore del Grande Fratello 2019 annunciato con un tuffo negli anni ’80 tra Dolceamaro e la soap con protagonista Francesca De Andrè : Il vincitore del Grande Fratello 2019 sarà annunciato tra qualche ora su Canale 5 con un'ultima diretta e tante novità che, sicuramente, faranno impazzire il pubblico fedele di Barbara d'Urso. Questa sera scopriremo chi tra Enrico, Erica e Francesca supererà il televoto in corso approdando alla seconda parte della finale di questa sera per poi scontrarsi con Daniele, Gennaro, Gianmarco, Martina per aggiudicarsi la vittoria finale e il tanto ...

Annunciato Elden Ring durante la conferenza Xbox all’E3 2019 : Xbox presenta il nuovo titolo From Software, nato dalla collaborazione con George R.R. Martin, durante la sua conferenza alla fiera di Los Angeles: Elden Ring. Il titolo è trapelato in rete già da qualche giorno ma senza conferme da parte degli sviluppatori fino al momento in cui sugli schermi del palco dell’E3, subito dopo BORDERLANDS 3, arriva l’annuncio ufficiale. Dal trailer si può solo speculare, sicuramente si nota lo stampo ...

E3 2019 : Deathloop annunciato con il primo trailer - ecco il nuovo progetto di Arkane Lyon : Arkane Studios e in particolare Arkane Lyon presentano un action in prima persona che vuole essere innovativo e fresco rispetto ai precedenti lavori della software house e ovviamente agli altri esponenti del genere.Il gioco è ambientato durante quello che viene definito un "tempo di follie". Il trailer mostra due protagonisti bloccati in una sorta di ciclo infinito. I protagonisti sembrano anche dotati di poteri particolari non meglio ...

E3 2019 : annunciato l'interessante indie Spiritfarer - il nuovo gioco degli sviluppatori di Sundered : I creatori di esclusivi giochi indie disegnati a mano, Thunder Lotus, hanno annunciato la loro terza produzione: Spiritfarer. Rivelando il gioco durante l'Xbox E3 Briefing di oggi, Thunder Lotus sottolinea lo scopo dello sviluppatore di offrire un'esperienza che sia allo stesso tempo divertente ed emozionante. Spiritfarer è previsto in uscita nel 2020 su Xbox Game Pass per PC, Xbox One, PC Windows, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Qui sotto il ...

E3 2019 : annunciato Wasteland 3 - il nuovo titolo di inXile Entertainment : La conferenza di Microsoft ci sta regalando la presentazione di molti titoli. Uno di questi è proprio Wasteland 3.Wasteland 3 sarà ambientato nelle gelide terre desolate di un Colorado post-apocalittico. Il giocatore prenderà il controllo dell'ultimo membro sopravvissuto del Team November, una Squadra Ranger.Il titolo è un gioco di ruolo che si basa sul combattimento a turni. Nel video trailer possiamo infatti dare uno sguardo ad alcune sessioni ...

E3 2019 : Annunciato Blair Witch - il gioco basato sull'omonimo film : Durante la conferenza di Microsoft è stato Annunciato un nuovo titolo in arrivo per Xbox One e PC. Stiamo parlando di Blair Witch, il gioco a tinte horror psicologico in prima persona basato sull'omonimo film.Ecco una breve trama pubblicata sul canale YouTube degli sviluppatori."È il 1996. Un giovane ragazzo scompare nella Foresta delle Colline Nere vicino a Burkittsville, nel Maryland. Impersonerete Ellis, un ex poliziotto con un passato ...

The Witcher 3 per Nintendo Switch sarà annunciato durante l'E3 2019? : Fino a a qualche tempo fa, un porting su Nintendo Switch dell'ottimo The Witcher 3: Wild Hunt avrebbe fatto ridere molti utenti, tuttavia negli ultimi giorni sono emersi decine di rumor al riguardo, rendendo la cosa decisamente verosimile.L'ultimo di questi è arrivato da un Tweet del collega di Eurogamer.net Tom Phillips, secondo cui The Witcher 3 sarà annunciato per Nintendo Switch la prossima settimana, durante l'E3 2019. Nel Tweet di Phillips ...

DIRETTA SBK 2019/ Superbike - streaming video e tv Fp1 : Camier assente annunciato : DIRETTA Sbk 2019: info streaming video e tv delle prove libere, Fp1 e Fp2 del Gp di Spagna a Jerez de la frontera della Superbike.

No More Heroes 3 sarà annunciato all'E3 2019? Suda51 stuzzica la fantasia dei fan con una character art : Goichi 'Suda51' Suda, director di giochi come No More Heroes, Killer7 e Travis Strikes Again: No More Heroes per Nintendo Switch, ci ha regalato il primo assaggio di qualcosa di nuovo che apparirà all'E3 la prossima settimana, segnala Nintendolife.Già sapevamo che lo sviluppatore stava pianificando di condividere qualcosa durante l'evento, all'inizio di quest'anno affermò di avere "qualcosa di bello da annunciare" ma, al momento, non abbiamo ...

Darksiders Genesis verrà annunciato all'E3 2019? : Darksiders 3, stando a quanto riferito da THQ Nordic, ha soddisfatto le aspettative di vendita quindi perché non continuare la serie con un nuovo capitolo?Se siete dei fan della saga probabilmente vedrete un nuovo Darksiders prima di quanto avreste potuto sperare dato che stando alle ultime voci di corridoio THQ Nordic annuncerà un nuovo titolo, Darksiders: Genesis, all'E3 2019.Naturalmente si tratta di voci non confermate, per cui vanno prese ...

Adidas PolimiRun Spring 2019 - la (ri)conferma di un successo annunciato : La pioggia battente e il clima (inaspettato per il mese di maggio) non hnno fermato i 15.000 runners che ieri hanno corso i 10 chilometri che dal Campus Bovisa del Politecnico di Milano portano a Piazza Leonardo da Vinci in occasione della quarta edizione di Adidas Runners PolimiRun Spring, la competizione organizzata dal Politecnico di Milano in collaborazione con Adidas runners, la community del brand dedicata al mondo del ...

Watch Dogs 3 sarà annunciato all'E3 2019? Lo suggerisce un nuovo account Twitter : Un account Twitter ufficiale di Watch Dogs di Ubisoft sembra suggerire che un annuncio su Watch Dogs 3 arriverà all'E3 2019, riporta Gamerant. Ubisoft sarà presente all'evento con la sua conferenza stampa e il nuovo capitolo potrebbe essere uno dei più grandi annunci dall'evento.I fan di Watch Dogs hanno scovato un account ufficiale di Watch Dogs, @WatchDogsgame_uk. L'account è stato creato nel maggio 2019 e riporta il nome "Watch Dogs UK" e una ...