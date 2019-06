E3 2019 | Annunciato il ritorno di ZOMBIE ARMY con Dead War

gamerbrain

(Di martedì 11 giugno 2019) Nel corso dell‘E3è stato ufficialmentel’arrivo di4:War su PlayStation 4, Xbox One e l’Epic Games Store, nella versione per PC, agli inizi del 2020. L’anno è il 1946. All’indomani della sua sconfitta, Hitler ha dato inizio al terribile “Piano Z” e, a distanza di appena un anno, l’Europa intera è in rovina. Un gruppo di valorosi eroi è riuscito a ricacciare l’esercito di zombi e il demone del Führer all’Inferno. Ma ancora non sanno che… LE ORDE DI HITLER STANNO PER TORNARE ALL’ASSALTO!4 COMPRENDE: UNA NUOVA ANGOSCIANTE CAMPAGNA PER 1-4 GIOCATORI: Con tanto di modalità cooperativa a ingresso e uscita liberi dall’inizio alla fine! NUOVI E VASTI LIVELLI AMBIENTATI IN ITALIA E NON SOLO: Fatti strada a ...

