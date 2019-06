E3 2019 | annunciati nuovi amiibo e date di titoli terze parti per Nintendo Switch

Tom Clancy’s Elite Squad e Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered annunciati per Android all’E3 2019 : Ubisoft e Square Enix hanno presentato Tom Clancy's Elite Squad e Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered nelle rispettive conferenze stampa all'E3 2019. Tom Clancy's Elite Squad consentirà ai giocatori di unire e controllare i personaggi della lunga storia legata al franchise, mentre Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered sta arrivando sui dispositivi mobili dotato di multiplayer online a quattro giocatori. L'articolo Tom ...

Basket - Mondiali 2019 : James Harden tra i 20 annunciati da Jerry Colangelo per il training camp USA in vista della Cina : Jerry Colangelo, per conto di USA Basketball, ha diramato i venti nomi che parteciperanno al training camp di Las Vegas e che saranno, dunque, candidati per giocarsi i 12 posti riservati a chi giocherà i Mondiali di Cina 2019, in cui gli Stati Uniti difenderanno il titolo conquistato nel 2010 e 2014. Questi i nominativi dei chiamati: Harrison Barnes (Sacramento Kings) Bradley Beal (Washington Wizards) Anthony Davis (New Orleans Pelicans) Andre ...

Xbox trionfa a E3 2019 : tutte le novità e i giochi annunciati da Microsoft : Il marchio Xbox è riuscito certamente a brillare in occasione dell'E3 2019. Merito della conclamata assenza di Sony tra le luci e i colori della fiera losangelina, ma anche e soprattutto di una conferenza piuttosto solida. Certo, sono mancate sequenze incisive di gameplay per i titoli più attesi e per i nuovi annunci, ma la carne al fuoco è decisamente tanta. Senza dimenticare un primo sguardo alla next-gen, con il reveal ufficiale di Project ...

Google Stadia : nel corso dell'E3 2019 e della Gamescom saranno annunciati altri giochi : Durante l'evento Google Stadia Connect, la compagnia ha annunciato 30 titoli per il servizio di streaming, tra cui Borderlands 3, Assassin's Creed Odyssey, Baldur's Gate 3, Metro Exodus e Wolfenstein: Youngblood. Hanno annunciato 30 titoli in tutto e hanno rivelato partnership con altri studi, come Rockstar Games, che non ha però svelato quali dei suoi titoli arriverà sulla piattaforma.Sembra che la prossima ondata di annunci di giochi per ...

I finalisti del Grande Fratello 2019 annunciati oggi in un’affollata semifinale : chi sarà eliminato? Anticipazioni 3 giugno : Finalmente siamo arrivati al capolinea e conosceremo i nomi dei finalisti del Grande Fratello 2019 che lunedì prossimo si scontreranno nel gran finale. Barbara d'Urso ha portato a casa un'altra stagione dei record tanto che si parla addirittura di lei come possibile conduttrice della versione vip che dovremo vedere da settembre/ottobre al ritorno dalle vacanze ma, intanto, dovrà chiudere quella attualmente in corso che la vede nel prime time non ...

500 Miglia Indianapolis 2019 - annunciati temporali e pioggia : gara a rischio? Previsioni meteo e possibile rinvio : Oggi domenica 26 maggio è in programma la 500 Miglia di Indianapolis ma c’è il serio rischio che la gara venga rinviata: le Previsioni meteo sono infatti molto critiche e annunciano piogge consistenti proprio durante lo svolgimento dell’evento che scatterà alle ore 18.19. Ricordiamo che le vetture, infatti, corrono soltanto su gomme slick e dunque la “corsa più veloce del mondo” può andare in scena solo in perfette ...

THQ Nordic presenterà all'E3 2019 due giochi non ancora annunciati - probabilmente appartenenti a qualche IP storica : Con l'E3 2019 ormai dietro l'angolo, sono sempre di più le compagnie che condividono con i fan i piani per l'importante fiera a tema videoludico. Naturalmente THQ Nordic non fa eccezione ed ha infatti annunciato che presenterà due titoli non ancora annunciati, probabilmente appartenenti a qualche IP storica.Come riporta Gamingbolt, la compagnia è risorta dall'ormai defunta THQ studios e in questi anni ha riproposto versione remasterizzate di ...

Giro d’Italia Under 23 2019 : annunciati i 16 team italiani qualificati per lo “start” : E’ stata resa nota la classifica finale per l’ammissione al Giro d’Italia Giovani Under 23, in programma dal 13 al 23 giugno 2019, sulla base dei punti raccolti nel periodo di selezione dal 1° gennaio fino al 12 maggio. Le formazioni italiane al via saranno 16, che si aggiungono alle 14 straniere già annunciate. Sarà poi presente anche una selezione mista, la cui composizione verrà comunicata nelle prossime settimane. Di seguito l’elenco ...

Annunciati i primi partecipanti al PC Gaming Show 2019 - abbiamo Epic Games - Chucklefish - Digital Extremes e molti altri : Il PC Gaming Show 2019 si terrà all'E3 il prossimo 10 giugno alle ore 19:00 italiane, e mentre attendiamo ulteriori notizie riguardo l'attesa kermesse IGN ci anticipa alcuni tra i primi partecipanti di quest'evento, riporta Gematsu.Come possiamo vedere, il PC Gaming Show 2019 sarà presentato da Sean "Day 9" e Frankie Ward, e sarà caratterizzato da "Una straordinaria serie di trailer, interviste agli sviluppatori e annunci di titoli mai visti ...

Assunzioni Inps 2019 : 4728 posti annunciati da Tridico - settori e requisiti : Assunzioni Inps 2019: 4728 posti annunciati da Tridico, settori e requisiti Nuove Assunzioni Inps in arrivo nel 2019, con un incremento di 2.290 nuove risorse. Infatti, alle 2.438 cessazioni determinate da pensionamenti (tra cui le uscite con Quota 100) corrisponderanno 4.728 nuove Assunzioni. È ciò che prevede la determinazione firmata di recente dal presidente dell’Istituto di previdenza Pasquale Tridico, in qualità di “organo muniti dei ...

WWE – Annunciati i partecipanti al Money in the Bank 2019 : ecco le superstar che si contenderanno la valigetta maschile e femminile : Durante le ultime puntate di Raw e SmackDown sono stati Annunciati i partecipanti ai due Money in the Bank, maschile e femminile, che si contenderanno le importantissime valigette Archiviato lo spettacolo di WrestleMania e la successiva ‘pausa’ dai PPV per qualche settimana, in WWE è tempo di tornare a fare sul serio. Il primo grande show in calendario è Money in the Bank, l’evento che mette in palio due valigette, una ...

Annunciati ufficialmente i Games With Gold di maggio 2019 : quali sono i giochi gratis Xbox : Ci è voluto più tempo del previsto, ma Microsoft ha annunciato i Games With Gold di maggio 2019. Questo significa che il colosso di Redmond, grazie al tweet in calce dall'account di Larry "Major Nelson" Hyrb, ha finalmente alzato il sipario sui quattro videogiochi che tutti gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold potranno scaricare gratuitamente il prossimo mese. Naturalmente sulle due console della compagnia, vale a dire Xbox One e Xbox ...

Nintendo all'E3 2019 con Direct - presentazioni video e giochi non ancora annunciati in uscita entro marzo 2020? : Il futuro di Nintendo sembra a dir poco interessante se teniamo conto di alcune informazioni che arrivano direttamente dalla voce del presidente Shuntaro Furukawa.Come riportato da Nintendo Everything infatti, Furukawa ha rivelato i piani per l'E3 2019 e non solo dato che ha confermato come le sorprese non mancheranno di certo all'interno di questo anno fiscale che si concluderà a marzo 2020. Ma andiamo con ordine e partiamo dalle dichiarazioni ...

Firenze Rocks 2019 – Il cast si allarga annunciati nuovi ospiti : Il cast del Firenze Rocks 2019 si allarga annunciati i Fiend, The Amazons e Balthazar. L’evento si terrà dal 13 al 16 giugno a Firenze – Visarno Arena – Parco delle Cascine Il cast di Firenze Rocks 2019 si arricchisce con nuovi nomi nel cast. Il festival, che si terrà dal 13 al 16 giugno alla Visarno Arena di Firenze, annuncia i FIEND nella giornata di TOOL e Smashing Pumpkins il 13, THE AMAZONSnella giornata di Eddie Vedder il 15 ...