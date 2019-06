E' morta l' attrice Valeria Valeri | dal teatro alla tv

Valeria Valeri è morta : l’annuncio della figlia - l’addio all’attrice : Valeri a Valeri è morta : l’attrice si è spenta a 97 anni, l’annuncio è stato dato dalla figlia . Una vita sul palcoscenico. Il grande pubblico la ricorda anche nel suo ruolo in ‘Un medico in famiglia’ Addio a Valeri a Valeri . L’attrice e doppiatrice romana, all’anagrafe Valeri a Tulli, ha condotto un’intera esistenza sul palcoscenico. Nata a Roma l’8 […] L'articolo Valeri a Valeri è morta : ...

morta Doris Day - l’attrice e cantante di Que sera - sera (Whatever Will Be - Will Be) : L’attrice americana Doris Day è Morta a 97 anni lunedì 13 maggio 2019. Definita dall’Hollywood Reporter come ‘la ragazza della porta accanto preferita da Hollywood’, la Day ha girato moltissimi film tra la seconda metà degli anni 40 e la seconda metà degli anni 60, risultando particolarmente attiva soprattutto negli anni 50. All’interno dello star system di allora, l’attrice aveva un’immagine simile a ...