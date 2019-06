Dune | WarnerMedia ordina una serie tratta dai romanzi di Frank Herbert collegata ai film

dituttounpop

(Di martedì 11 giugno 2019): The Sisterhood,ladaidiaiin produzione da Warner Bros.Il servizio streaming dihato la: The Sisterhood, direttamente ae senza passare dalla produzione del pilot. Laverrà prodotta da Legendary Television e si basa sui, dinon è un titolo nuovo per gli appassionati di, dal libro infatti è stato tratto unnel 1984 di David Lynch e Warner Bros proprio in questo periodo ne sta sviluppando una nuova versione, diretta da Denis Villeneuve, che uscirà al cinema a novembre 2020.Laè fatta per coesistere nello stesso universo dei, e per rimarcare questo collegamento Denis Villeneuve, che dirigerà i, sarà produttore esecutivo dellae si occuperà della regia del pilot. Inoltre Jon Spaihts, uno degli autori dei ...

