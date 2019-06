Dune | The Sisterhood | WarnerMedia ordina la serie diretta da Denis Villeneuve

blogo

(Di martedì 11 giugno 2019) La piattaforma di streamingche non ha ancora un nome ufficiale nè una data di rilascio americana e ancor meno internazionale, continua a investire sui prodotti. In un catalogo che sarà costruito negli Stati Uniti intorno al mondo HBO intrecciato con film ecult Warner (tra cui The Big Bang Theory secondo le attese), non mancheranno le produzioni originali, fulcro di ogni strategia di una piattaforma di streaming.Proprio per questohatomente a: Theunasci-fi ambientata nello stesso universo del film e che saràe prodotta daregista del film di prossima uscita. Il film diè la nuova versione del romanzo di Frank Herbert già diventato un film nel 1984. L'obiettivo diè quindi creare un nuovo unico franchise capace di unire film e serialità sulla falsariga di quanto fatto ...

primepagineeu : Il nuovo progetto cinematografico riguardante 'Dune' non si limiterà solo alla produzione di un film. La Warner è a… - CineGiornale1 : Dune: The Sisterhood, in arrivo la serie TV ambientata nell’Universo fantascientifico di Frank Herbert… - MIAmarket_Rome : RT @cinefilosit: #Dune: The Sisterhood, annunciata la serie tv, alla regia Denis Villeneuve -