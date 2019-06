Dopo quasi 18 anni identificata la vittima numero 1 643 dell’attacco alle Torri gemelle

Ballottaggi - Dopo quasi 70 anni a sinistra - Ferrara diventa leghista : Tre storiche roccaforti della sinistra passano al centrodestra. Nei Ballottaggi 2019 (in 186 Comuni italiani), Ferrara diventa leghista: il nuovo sindaco è Alan Fabbri, dopo ben 69 anni di primi cittadini di sinistra. Un risultato, secondo il leader della Lega Matteo Salvini, «straordinario», come ha commentato su Twitter. L’altro passaggio di consegne è quello di Forlì, che cambia orientamento politico dopo 50 anni: vince Gian Luca Zattini, ...

Napoli - commerciante ucciso da crollo cornicione. L’amico che lo ha soccorso : “Ambulanza Dopo quasi un’ora e mezza” : Drammatica testimonianza a Radio Crc sulla tragica morte di Rosario Padolino, il commerciante 66enne ucciso dal crollo di un cornicione in via Duomo, a Napoli. Maurizio Palma, amico della vittima e presidente dei residenti di via Duomo, racconta quei terribili attimi: “Dovevamo andare a prendere un caffè, lui si è incamminato prima di me e all’improvviso si è fermato a guardare i lavori. dopo due secondi ho visto alzarsi un mare di ...

Roland Garros 2019 : risultati del torneo femminile di giovedì 30 maggio. Naomi Osaka piega Victoria Azarenka Dopo quasi tre ore di lotta : Quello tra Naomi Osaka e Victoria Azarenka era il match clou della quinta giornata del singolare femminile del Roland Garros 2019, anche se solo i francesi non se ne sono accorti, e ha rispettato pienamente le attese. Ha vinto la giapponese numero 1 del mondo dopo 2 ore e 52 minuti di grande battaglia col punteggio di 4-6 7-5 6-3. La bielorussa è stata avanti per 4-0 e per 5-1 nel primo set e poi 6-4 4-2 nel secondo ma la nipponica, che in ...

Roland Garros – Match infinito tra Travaglia e Mannarino - il francese vince al quinto set Dopo quasi 4 ore : Il tennista italiano va in vantaggio due set a uno prima di cedere alla distanza, permettendo al suo avversario di imporsi con il punteggio di 6-7, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2 Termina al primo turno l’avventura di Stefano Travaglia al Roland Garros, il tennista italiano lotta come un leone contro Mannarino, perdendo stoicamente al quinto set dopo essere stato in vantaggio prima 1-0 e poi 2-1. Niente da fare però alla distanza per ...

Tennis - WTA Strasburgo 2019 : Dayana Yastremska vince battendo Dopo quasi tre ore Caroline Garcia : E’ stata una finale infinita, 2 ore e 56 minuti di gioco, quella del torneo WTA 250 di Strasburgo, e alla fine se l’è portata a casa Dayana Yastremska. L’ucraina, classe 2000, numero 42 del mondo e 6 del tabellone, ha battuto col punteggio di 6-4 5-7 7-6 la francese beniamina di casa Caroline Garcia, testa di serie numero 4 e numero 24 del ranking WTA. Una partita che avrebbe potuto finire un’ora e mezza prima se Yastremska non avesse mancato ...

Daniele De Rossi lascia la Roma Dopo quasi venti anni ma non il calcio : In casa Roma è finita un’era. dopo l’addio al calcio giocato di Francesco Totti due anni fa, è pronto a lasciare il club giallorosso dopo quasi vent’anni di militanza anche l’attuale capitano Daniele De Rossi. Che però non lascerà il calcio giocato: chiuderà molto probabilmente la carriera al di fuori dell’Europa (ci sono offerte dagli Stati Uniti e da alcuni club asiatici). Queste le dichiarazioni dell’ex “Capitan Futuro”: “La sensazione che ...

Michael Bublé : «Dopo i figli - la svolta salutista (che quasi mi costava la carriera)» : Michael Bublé, con moglie e figli a VancouverMichael Bublé, con moglie e figli a VancouverMichael Bublé, con moglie e figli a VancouverMichael Bublé, con moglie e figli a VancouverMichael Bublé, con moglie e figli a VancouverMichael Bublé, con moglie e figli a VancouverMichael Bublé, con moglie e figli a VancouverMichael Bublé, con moglie e figli a VancouverMichael Bublé, con moglie e figli a VancouverMichael Bublé, con moglie e figli a ...

Guerra Gaza-Israele : quasi 30 morti Dopo una "pioggia di razzi" : Col Ramadan in vigore il cessate il fuoco dopo che nel solo weekend da Gaza sono stati lanciati quasi 700 razzi contro...

L'Udinese vede la B Dopo quasi 25 anni - e una notte da campioni - : ... 3° posto nel 2012, 5° nel 2013, anche se da quel tunnel che porta al campo sono usciti campioni del mondo e d'Europa. L'ultima volta che si è rischiato di portare qualcosa in bacheca era il 2014 ...

Kate Hudson ha - quasi - completato la remise en forme Dopo il parto : «Senza stressarmi come una matta» : Una delle cose più difficili al mondo. La figlia di Goldie Hawn poco più di quattro mesi dopo ha tenuto fede alla sua promessa, ed è tornata ad aggiornare fan e follower. Di nuovo davanti allo ...

Kate Hudson ha (quasi) completato la remise en forme Dopo il parto : «Senza stressarmi come una matta» : La gravidanza di Kate HudsonLa gravidanza di Kate HudsonLa gravidanza di Kate HudsonLa gravidanza di Kate HudsonLa gravidanza di Kate HudsonLa gravidanza di Kate HudsonLa gravidanza di Kate HudsonLa gravidanza di Kate HudsonLa gravidanza di Kate HudsonLa gravidanza di Kate HudsonLa gravidanza di Kate HudsonLa gravidanza di Kate HudsonLa gravidanza di Kate HudsonLa gravidanza di Kate HudsonLa gravidanza di Kate HudsonLa gravidanza di Kate ...