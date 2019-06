Diretta Toronto Golden State Streaming video e tv | match point Raptors | finale NBA

LIVE Toronto-Golden State NBA - Gara-5 NBA Finals 2019 in Diretta : i Warriors vincono in Canada dopo un finale epico (105-106) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito. Chiudiamo qui il nostro LIVE. SI RITORNA ALLA ORACLE ARENA! 31 punti di Curry, 28 per Thompson, mentre a Toronto non bastano i 26 punti di Leonard. Curry e Thompson con un finale incredibile regalano una vittoria clamorosa a Golden State. Pazzesco finale! Lowry ha avuto la tripla del titolo, ma non ha preso neanche il ferro. LOWRY SBAGLIA DA TRE! GOLDEN State HA ...

LIVE Toronto-Golden State NBA - Gara-5 NBA Finals 2019 in Diretta : Warriors avanti alla fine del terzo quarto (84-78) : 87-92 Penetrazione mancina di Curry. 87-90 TRIPLA DI LOWRY! 84-90 La panchina dei Warriors! Cook serve Bell, che alza la parabola e trova solo la retina. 84-88 Lowry recupera un ottimo pallone e lo tramuta in due punti. 82-88 Tripla di Cook! Incredibile canestro del numero quattro. 82-85 Ibaka attacca in post Cousins e sulla virata segna un gran canestro. 80-85 Ibaka al volo corregge l'assist di ...

LIVE Toronto-Golden State NBA - Gara-5 NBA Finals 2019 in Diretta : Warriors avanti alla fine del secondo quarto (62-56) : FINISCE IL secondo quarto! Golden State va negli spogliatoi avanti di sei punti, ma la notizia di questo secondo tempo è il nuovo infortunio a Kevin Durant. Sono 23 i punti di Curry e 15 quelli di Gasol, migliori marcatori del match. 56-62 Tap in praticamente sulla sirena di Iguodala. 56-60 TRIPLA DI CURRY! Trenta secondi alla fine. 56-57 Piazzato di Siakam. 54-57 Appoggio al vetro di ...

LIVE Toronto-Golden State NBA - Gara-5 NBA Finals 2019 in Diretta : Warriors avanti alla fine del primo quarto (34-28) : 32-39 Due liberi di Ibaka che prova a tenere a contatto Toronto. 30-39 THOMPSON! Arresto e tiro da tre punti. Esecuzione ai limiti della perfezione. 30-36 Fantastico rimbalzo di Ibaka, che poi appoggia al ferro. 28-36 Thompson si arresta dalla media distanza. Non si muove neanche la retina. Si riprende a giocare. FINISCE IL primo quarto! I Warriors sono avanti dopo i primi dodici minuti. 14 ...

LIVE Toronto-Golden State NBA - Gara-5 NBA Finals 2019 in Diretta : Raptors ad un passo dal titolo - i Warriors si affidano a Durant : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Toronto Raptors-Golden State Warriors, Gara-5 delle NBA Finals 2019. Potrebbe essere la notte più importane della storia dei canadesi, che sono ad una sola vittoria dal diventare la prima squadra non americana a vincere il titolo. Toronto è avanti 3-1, dopo aver espugnato per due volte la Oracle Arena al termine di due grandi prestazioni. Kawhi ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in Diretta : i Raptors sbancano (92-105) l'Oracle Arena e comandano 3-1 su Golden State : E' FINITA! I Toronto Raptors espugnano nuovamente l'Oracle Arena e si portano in vantaggio 3-1 nella serie. In gara -5 avranno già il primo match point per l'anello. 92-105 Siakam scrive la parola fine sulla partita. 92-103 Curry col gioco da tre punti prova a rianimare i Warriors. Manca meno di un minuto e mezzo. 89-103 Lowry va dentro come una lama calda in mezzo al ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in Diretta : Raptors avanti prima dell'ultimo quarto (67-79) : 82-70 Scambio di triple fra VanVleet e Thompson per inaugurare l'ultimo periodo FINISCE IL TERZO quarto! Toronto ora è avanti di dodici punti a dodici minuti dalla fine di gara -4 67-79 Leonard, è incontenibile: ancora da due 67-77 Gioco da tre punti in penetrazione di Curry. 64-77 Jumper chirurgico di Leonard. 64-75 Leonard allunga per i suoi con altri due liberi. 64-73 Ibaka va dentro ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in Diretta : Warriors avanti all'intervallo (46-42) : 46-42 2/2 di Lowry dalla lunetta. 32 secondi all'intervallo. 46-40 Schiacciata di Looney sull'assist di Iguodala. 44-40 Ottima azione di Toronto e schiacciata di Gasol. 50 secondi alla fine. 44-38 Gasol perfetto dalla lunetta. 44-36 Pazzesco canestro di Curry. 42-36 Piazzato dalla media di Lowry che riceve benissimo dalla scarico di Ibaka. 42-34 Magia di Thompson con il giro e tiro ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in Diretta : Warriors avanti a fine primo quarto (23-17) : 31-27 Siakam lavora bene in post e segna sulla testa di Livingston. Timeout per Kerr. Poco meno di sette minuti all'intervallo. 31-25 Penetrazione mancina di VanVleet. 31-23 Splendido arresto e tiro di Livingston. 27-23 Botta e risposta tra Livingston ed Ibaka. 25-21 Ancora Ibaka con una giocata di energia sotto i tabelloni. 25-19 Splendida palla di Livingston e Cousins segna al volo. 23-19 Ibaka ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in Diretta : Warriors avanti a fine primo quarto (25-17) : FINISCE IL primo quarto! Golden State è avanti dopo la prima sirena. Toronto attaccata al match grazie ad un super Leonard da 14 punti. 25-17 Tripla di Leonard! 25-14 Grandissimo arresto e tiro di Leonard. 25-12 Tap in vincente di Looney. 23-12 Grandissima penetrazione di McKinnie che arriva facilmente al ferro. Green stoppa Gasol ed esplode la Oracle Arena. 21-12 Miracolo di Curry in ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in Diretta : Warriors obbligati a vincere gara-4 - Raptors per allungare nella serie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Golden State Warriors-Toronto Raptors, gara-4 delle NBA Finals 2019. La serie resta ad Oakland (questa notte ore 3.00 gara-4) con i Toronto Raptors avanti per 2-1, dopo aver ribaltato nuovamente il fattore campo nella sfida di lunedì notte. Golden State si trova quasi con le spalle al muro, obbligata a vincere per non tornare in Canada sotto di due ...

Live Golden State-Toronto - gara-3 NBA Finals 2019 in Diretta : Raptors avanti a fine terzo quarto (83-96) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA Live di Golden State Warriors-Toronto Raptors, gara-3 delle NBA Finals 2019. La serie si trasferisce in quel di Oakland per una gara-3 che può risultare fondamentale nella serie tra i Golden State e i Toronto. Si riparte dall'1-1 maturato in Canada, con la brillante vittoria dei Raptors in gara-1 e con il cuore dei Warriors uscito tutto in gara-2. Infermeria piena in casa Warriors con Kevin Looney che ha ...

Live Golden State-Toronto - gara-3 NBA Finals 2019 in Diretta : Raptors avanti a fine secondo quarto (52-60) :

Live Golden State-Toronto - gara-3 NBA Finals 2019 in Diretta : Raptors avanti a fine primo quarto (29-36) :