Diretta Germania-Estonia | risultato 6-0 | streaming e tv | anche Gnabry fa doppietta

LIVE Germania-Spagna 1-0 calcio femminile - Mondiali 2019 in Diretta : le tedesche ipotecano il primo posto del Gruppo B! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:59 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questa spettacolare sfida e vi augura un buon proseguimento di serata. 19.58 Partita bellissima e di altissimo LIVEllo, Daebritz, con il gol al quarantaduesimo, ha regalato il primo posto alla Germania nel Gruppo B. Il possesso palla ha visto in vantaggio la Spagna con il 59%, contro il 41% della Germania, le tedesche, tuttavia si sono ...

LIVE Germania-Spagna 1-0 calcio femminile - Mondiali 2019 in Diretta : le tedesche ipotecano il primo posto del Gruppo D : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ FINISCE QUI, GERMANIA 1, SPAGNA O! 92′ Ancora calcio d’angolo per le iberiche, siamo alle battute finali! 91′ 3 MINUTI DI RECUPERO! 90′ La Germania ha perso solo una partita nella fase a gironi, in tutta la storia dei Mondiali. 89′ Corner per le spagnole, potrebbe essere una delle ultime occasioni! 88′ MAGULL! Gran rasoiata di destro, la palla ...

LIVE Germania-Spagna 1-0 calcio femminile - Mondiali 2019 in Diretta : match di qualità eccelsa - le squadre stanno dando spettacolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Daebritz ha provato di testa, ma Panos stavolta si fa trovare pronta e para la sua conclusione. 77′ A batterlo sarà Goessling. 76′ Corner adesso per le tedesche. 75′ Il coach tedesco invita la propria squadra ad alzare il baricentro, non a caso la percentuale di possesso palla vede in grande vantaggio la Spagna con il 60%, contro il 40% della Germania. 73′ ...

LIVE Germania-Spagna 1-0 calcio femminile - Mondiali 2019 in Diretta : inizia il secondo tempo - le iberiche vogliono il pareggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Mariona tenta un cross, ma la palla finisce dritta nelle mani di Schult. 52′ La Germania sta giocando con un 4-4-2. 50′ Il capitano tedesco ha sfiorato il gol del raddoppio di testa, ma subito dopo il guardialinee ha segnalato il fuorigioco. 48′ Subito calcio d’angolo per le spagnole, che vogliono il gol del pareggio! 47′ Subito cambio al rientro per la ...

LIVE Germania-Spagna 1-0 calcio femminile - Mondiali 2019 in Diretta : Daebritz porta in vantaggio le tedesche! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ Finisce qui il primo tempo! 45′ 2 MINUTI DI RECUPERO! 43′ DAERBRITZ!!!!!!!!!! Cross perfetto di Huth, Daerbritz colpisce di testa, Panos para ma poi si addormenta e permette alla centrocampista tedesca di sfondare di destro. 42′ Ritmo indemoniato, la palla viaggia da una parte all’altra del campo! 40′ 5′ alla fine del primo tempo! 39′ ...

LIVE Germania-Spagna 0-0 calcio femminile - Mondiali 2019 in Diretta : match infuocato - gran ritmo a Valencia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33′ Hult ha tentato una rasoiata di destro da dentro l’area di rigore, ma il tiro è rimasto centrale, nessun problema per Panos. 32′ Adesso è uscito il sole, clima pazzo in Francia. 30′ gran azione in attacco di Popp e Huth, ma il guardalinee alza la bandierina, segnalando un fallo di fuorigioco. 28′ L’arbitro richiama le giocatrici all’ordine, fase ...

LIVE Germania-Spagna 0-0 calcio femminile - Mondiali 2019 in Diretta : inizia la sfida per il primato del Gruppo D : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9′ Grande azione in difesa di Corredera, che erge un vero e proprio muro tra sé e le attaccanti avversarie. 7′ Tenta un cross al centro Hermoso, ma Schult esce e controlla facilmente la palla. 6′ Brutta azione di Virginia, che prima liscia la palla nel tentativo di un destro al volo e poi commette fallo, regalando il calcio di punizione alle avversarie. 4′ Fin dai primi ...

LIVE Germania-Spagna 0-0 calcio femminile - Mondiali 2019 in Diretta : sfida di lusso per il primato del girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:48 Oggi si è già giocata una partita: Nigeria-Corea del Sud è finita 2-0, con questo risultato le asiatiche sono al 90% fuori dai Mondiali. 17:46 Le tedesche sono tra le favorite per la vittoria finale, non a casa ha già vinto due volte i Mondiali, nel 2003 e nel 2007. 17:44 I precedenti sorridono alla Germania, che nelle quattro sfide giocate ha ottenuto 2 vittorie e due pareggi, la ...

LIVE Germania-Spagna calcio femminile - Mondiali 2019 in Diretta : sfida di lusso per il primato del girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV – Presentazione sfide di oggi – Classifica marcatrici – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania – Spagna, terzo match del Gruppo B dei Mondiali femminili di calcio 2019. Quella di staserà sarà una partita molto importante: la squadra che uscirà vittoriosa, infatti, avrà messo una ...

Diretta/ Germania-Estonia - risultato 6-0 - streaming e tv : anche Gnabry fa doppietta : Diretta Germania Estonia, qualificazioni agli Europei 2020, streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Mainz.

Diretta/ Germania-Estonia - risultato 5-0 - streaming video e tv : manita dei tedeschi : DIRETTA Germania Estonia, qualificazioni agli Europei 2020, streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Mainz.

Risultati qualificazioni Europei 2020 - Diretta live : in campo anche Francia e Germania - le classifiche aggiornate [FOTO] : 1/45 AFP/LaPresse ...

Diretta/ Bielorussia Germania - risultato 0-0 - streaming video e tv : si comincia! : DIRETTA Bielorussia Germania qualificazioni agli Europei 2020 in streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Minsk per il gruppo C.

Diretta Bielorussia Germania/ Streaming video e tv - c'è un solo precedente : Diretta Bielorussia Germania qualificazioni agli Europei 2020 in Streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Minsk per il gruppo C.