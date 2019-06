Dieta e diabete | mangiare sano per controllare livelli zucchero nel sangue

Diabete : ecco la Dieta che protegge il cervello e favorisce il controllo glicemico : Una ricerca condotta da Josiemer Mattei della Harvard T.H. Chan School of Public Health, pubblicata su Diabetes Care, ha rilevato che la dieta mediterranea, ricca di cereali integrali, legumi, grassi vegetali buoni e pesce, ha effetti positivi sui pazienti con Diabete: ne protegge il cervello, in particolare le funzioni cognitive e la memoria. L’indagine ha studiato per 2 anni 913 individui, in parte diabetici, che hanno compilato ...

Dimagrire - prevenire il diabete e controllare la pressione : la Dieta paleolitica promossa da numerosi studi : L’obesità è ai primissimi posti tra le cause di insorgenza di malattie cardiovascolari e cancro. E’ dunque necessario seguire regimi alimentari sani e corretti, che portino al dimagrimento ma anche al mantenimento del peso ideale una volta raggiunto, e al conseguente miglioramento della condizione di salute. I ricercatori del Department of Public Health and Clinical Medicine, dell’Umeå University, in Svezia, hanno preso in ...

Dieta senza zuccheri contro obesità - diabete e infarto : La Dieta senza zucchero contro obesità, diabete ed infarto. Ridurre quantità di zucchero e amido nello schema dietetico dell’alimentazione

Dieta Caveman - abbatti i chili di troppo e ti proteggi dal diabete : Conosciuta anche come Dieta paleo, la Dieta Caveman è un regime alimentare di cui si parla tantissimo da qualche anno a questa parte. Considerata inizialmente una moda passeggera, è oggi apprezzata in tutto il mondo. Portata al successo dal fisiologo statunitense Loren Cordain, autore del best seller The Paleo Diet, può essere considerata ormai un vero e proprio stile di vita. Il suo fondamento si basa su un principio molto chiaro: il nostro DNA ...

Il “Programma Mima Digiuno” : come dimagrire con la Dieta di 5 giorni che protegge da diabete - obesità e cancro : Il digiuno controllato e a tempo fa bene alla salute con un conseguenze positive anche sulla longevità: non solo consente controllo del peso corporeo ma anche la riduzione dei fattori di rischio delle malattie legate all’invecchiamento, come Alzheimer, diabete, patologie cardiovascolari, autoimmuni e tumori. Il Programma Mima Digiuno è un protocollo alimentare ipocalorico di 5 giorni, studiato da Valter Longo, inserito dal Time nella lista ...

Dieta per diabetici : Dieta vegetariana per diabete mellito di tipo 2 : La dieta per diabetici, secondo studi e secondo l’opinione degli esperti della Società Italiana di Diabetologia Sid e la dieta vegetariana o vegana

Addio grasso addominale - colesterolo - diabete e infiammazioni : ecco la Dieta che sembra digiuno ma non lo è : La dieta Mima-digiuno di Valter Longo è ben illustrata nel suo libro “dieta della longevità“. Si tratta di una sorta di digiuno, sperimentato prima sui topi e poi sull’uomo, utilizzata spesso nei pazienti oncologici perché in grado di rigenerare i danni cellulari. “Le cellule, passando da un ambiente ricco di zuccheri all’acqua, risultavano protette dai danni e vivevano il doppio – spiega Longo –. ...

Dieta Bernstein : perdi 2 kg a settimana e contrasti il diabete : La Dieta Bernstein è un regime alimentare povero di carboidrati e ricco di grassi, perfetto per le persone che soffrono di diabete. Questa Dieta è stata sviluppata dall’endrocrinologo e diabetico di tipo 1 Richard K. Bernstein. A Bernstein fu diagnosticata la malattia all’età di 12 anni e gli fu assegnata una Dieta “standard” per i pazienti di questo tipo: ricca di carboidrati e povera di grassi. Purtroppo, non ebbe alcun ...

Dieta mediterranea - la piramide alimentare contro kg di troppo e diabete : Per essere felici dentro e fuori bisogna seguire uno stile di vita sano basato su una corretta alimentazione, un buon sonno e il giusto movimento fisico. Raggiungere la “versione migliori di noi stesse” è un obiettivo che dovremmo porci tutti i giorni proprio perché stare bene fisicamente riflette anche sulla nostra psiche facendoci sentire subito più serene e sicure di noi. In Italia abbiamo la fortuna di disporre di una grande ...

Dieta Mediterranea - piramide della salute : contro diabete e obesità : Dieta Mediterranea: Omceo presenta la conferenza mondiale e lancia la piramide della salute. Dieta Mediterranea è la più seguita per dimagrire