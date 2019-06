Di Maio : Whirlpool ha infranto i patti - revoco gli incentivi. L'azienda : mai disdetto accordo : Luigi Di Maio oggi «firmerà una direttiva ministeriale che revoca tutti gli incentivi» a Whirlpool «perché in Italia ci dobbiamo far rispettare»....

Di Maio : «Whirlpool non ha rispettato i patti - oggi revocherò gli incentivi» Il no a Napoli - i fondi pubblici : lo scontro : Il capo politico annuncia lo stop agli aiuti di Stato per la fabbrica di Napoli, dove sono a rischio 420 lavoratori. E dopo il crollo alle Europee: «Così il M5S non può andare avanti, serve una riorganizzazione interna»

Di Maio minaccia Whirlpool : "Revoco 15 milioni di incentivi" : Il vicepremier alza la voce contro la multinazionale statunitense, in attesa del vertice al Mise previsto per mercoledì...

Whirlpool - Di Maio a Rtl : “Azienda non ha rispettato i patti - firmo direttiva per revocare 15 milioni di incentivi statali” : “Whirlpool non ha tenuto fede ai patti e si è rimangiata la parola e dice di voler chiudere lo stabilimento di Napoli” e per questo il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha annunciato a Rtl 102.5 che oggi firmerà “una direttiva ministeriale che revoca tutti gli incentivi, ne hanno avuti circa 50 milioni di euro dal 2014 a oggi, perché in Italia ci dobbiamo far rispettare”. Audio Rtl 102.5 ...

Di Maio : Whirlpool non ha rispettato i patti - oggi revocherò gli incentivi : Luigi Di Maio oggi «firmerà una direttiva ministeriale che revoca tutti gli incentivi» a Whirlpool «perché in Italia ci dobbiamo far rispettare»....

Di Maio revoca gli incentivi a Whirlpool : “Oggi firmerò una direttiva ministeriale che toglierà gli incentivi a Whirlpool perché ci dobbiamo far rispettare. Se vieni in Italia e prendi i soldi dello Stato non è che poi te ne vai quando vuoi, tenendo un atteggiamento contrario ai patti. Vediamo se vengono a miti consigli, visto che mercoledì abbiamo un tavolo al ministero”. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico ...

Whirlpool Napoli - Sepe celebra una messa e Di Maio convoca nuovo incontro : Solidarietà dal cardinale agli operai in presidio in via Argine, il vicepremier fissa un incontro per il tavolo con le parti sociali e le Regioni coinvolte per mercoledì prossimo

Whirlpool - assemblea a Napoli : «Forza Di Maio! Non abbiamo vinto ma siamo in campo» : «Sarà una lotta lunga, abbiamo di fronte un gigante cattivo che pensa che i problemi si possano risolvere comprando la gente. L'azienda proverà a dividerci, è...

Di Maio ai vertici Whirlpool : “Non voglio prese in giro. Non posso permettere che ci diciate ‘abbiamo scherzato'” : “Servono risposte, lo Stato non si fa prendere in giro”. Il messaggio del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dopo l’incontro al Mise coi vertici italiani della multinazionale Whirlpool, era uscito dal vertice in modo chiaro. Ciò che però sta circolando in queste ore è l’intervento del ministro allo Sviluppo economico seduto al tavolo coi rappresentanti dell’azienda e coi delegati sindacali. “Di prese ...

La Whirlpool gela Di Maio : la fabbrica di Napoli non è più sostenibile : Otto milioni di euro di incentivi che lo Stato sta per concedere al gruppo Whirlpool e che potrebbe riprendersi se la multinazionale decidesse di abbandonare o chiudere lo stabilimento di...

Crisi Whirlpool - Di Maio : “Inaccettabile che lascino a casa 450 persone. Soluzione o tagliamo loro gli incentivi statali” : “O entro sette giorni portano la Soluzione per lasciare aperta quell’azienda e far lavorare 450 persone oppure noi gli togliamo i soldi che hanno preso dallo Stato”. Così il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio in merito alla vertenza Whirlpool. “Gli blocco quelli che gli stavamo per dare e gli tolgo quelli che gli abbiamo dato con alcuni strumenti che dovevano servire a creare più lavoro in più occasioni ...

Whirlpool - Di Maio avverte i vertici : «Non si prende per il c... lo Stato italiano». E l'azienda apre : «Troveremo soluzioni» : «Ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Intanto blocchiamo gli incentivi concessi». Il ministro del lavoro Luigi Di Maio ha concluso così il vertice al Mise con Whirlpool sulla...

Di Maio ai vertici Whirlpool : “Non si prende per il c... l’Italia”. L’azienda : “Non vogliamo chiudere” : Dal 2014 ad oggi la Whirlpool ha ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici. Così, secondo quanto si apprende da fonti sindacali presenti all’incontro, il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha cominciato la discussione al tavolo di crisi appena aperto al Mise sul futuro dello stabilimento di Napoli. per poi aggiungere: «Non si pre...

Di Maio a vertici Whirlpool : rispetto : 17.45 "Lo Stato si farà rispettare. Si sono firmati accordi ben precisi, state creando un precedente gravissimo". Così il ministro dello Sviluppo economico,Di Maio,a quanto riferiscono fonti Mise,al tavolo Whirlpool aperto dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento di Napoli e aggiornato fra una settimana. "Dovete rispettare le Istituzioni e i lavoratori". E poi: "Non si prende per il c...lo Stato italiano. Non con me, non con questo ...