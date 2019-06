Di Maio revoca gli incentivi a Whirlpool

Governo - Conte revoca le deleghe a Siri | Salvini : "Raggi indagata da anni è al suo posto" | Di Maio : "Discontinuità col passato" : Il premier ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto. Conte ora chiederà la sottoscrizione della revoca al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Siri revocato da Conte - senza voto in Cdm. Di Maio esulta - Salvini non fa barricate : Il sottosegretario è indagato per corruzione. Il leader della Lega continua a difendere il suo esponente, ma conferma la fiducia a Conte. 'Ora però basta con litigi polemiche, no e rinvii', dice

Cdm - il premier Conte ha revocato Siri | Salvini : "Raggi indagata da anni è al suo posto" | Di Maio : "Discontinuità col passato" : Il premier ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto. Conte ora chiederà la sottoscrizione della revoca al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Siri non è più sottosegretario - Conte revoca le deleghe. Di Maio : «Vittoria degli onesti» : Il sottosegretario leghista Armando Siri, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indagato per corruzione, è fuori dal governo. È durata oltre due ore a...

Revoca Siri - Di Maio : 'Non è una vittoria dei 5 Stelle - non sono qui per esultare' : 'Non è una vittoria dei 5 Stelle, ma degli italiani onesti; non sono qui per esultare'. Lo assicura il vicepremier Di Maio al termine del consiglio dei ministri che ha Revocato l'incarico al ...

Siri fuori dal governo - arriva la revoca di Giuseppe Conte. Di Maio soddisfatto : “vittoria per gli onesti italiani” : Finalmente la vicenda Siri sembra essere giunta ai titoli di coda. La revoca decisa da Conte è arrivata. Di Maio soddisfatto Il Cdm è finito da pochi minuti, e sul caso Siri è arrivata la svolta attesa. Il presidente del Consiglio Conte, come aveva già annunciato, ha deciso di revocare l’incarico al sottosegretario ai Trasporti. … Continue reading Siri fuori dal governo, arriva la revoca di Giuseppe Conte. Di Maio soddisfatto: ...

Di Maio vince la battaglia con Salvini : revocato l'incarico a Siri : Il caso politico su Armando Siri si è chiuso oggi con la revoca dell’incarico al sottosegretario alle Infrastrutture tramite decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che sarà presentato al vaglio del Quirinale. Ma nonostante l’estromissione del leghista dall’esecutivo, il confronto poli

Siri non è più sottosegretario - Conte revoca le deleghe. Di Maio : «Vittoria degli onesti» : Il sottosegretario leghista Armando Siri, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indagato per corruzione, è fuori dal governo. È durata oltre due ore a...

Siri via dal governo - revocate le deleghe Di Maio : «La vittoria degli onesti» : Il sottosegretario leghista indagato per corruzione rimosso con un decreto, senza votazione. In Consiglio dei ministri scontro definito «civile». La Lega: «Fiducia nel premier, ma ora fatti concreti su flat tax e altro»

Siri non è più sottosegretario - Conte ha firmato la revoca. Di Maio : «Avanti altri quattro anni» : ... l'indagine al presidente di Regione calabrese del Pd Oliviero per associazione a delinquere e corruzione, e ancora, l'inchiesta in Umbria, le condanne in Abruzzo e altro ci raccontano una politica ...

Siri non è più sottosegretario - Conte ha firmato la revoca Di Maio : «Avanti altri 4 anni» : Il sottosegretario leghista indagato per corruzione rimosso con un decreto, senza votazione. In Consiglio dei ministri scontro definito «civile». La Lega: «Fiducia nel premier, ma ora fatti concreti su flat tax e altro»

Di Maio festeggia : “revoca di Siri vittoria degli Italiani” : Il premier Conte revoca le deleghe al sottosegretario leghista ai trasporti, Armando Siri: ora fuori dal governo. Luigi Di Maio celebea così la notizia. Così Luigi Di Maio in sala stampa a palazzo Chigi: Non è una vittoria del Movimento 5 Stelle, non sono qui per esultare, è una vittoria degli italiani che ci chiedono di intervenire, perché questo è il paese con la percezione più alta della corruzione e in cui la corruzione è un problema. ...

Siri - Di Maio : voteremo revoca - ma nessuna crisi di governo | : Il leader del M5s tira dritto: "Dopo il voto per la decadenza non sarà M5S a chiedere una crisi di governo". Conte: "In Consiglio dei ministri non andremo alla conta". Salvini: "Vado tranquillo al Cdm"...

Alitalia - Di Maio non chiude ad Atlantia : "Ma non si illuda sulla revoca delle concessioni" : MILANO - L'eventuale ingresso di Atlantia nella cordata destinata a risollevare le sorti di Alitalia è una partita separata dalla questione relativa al Ponte Morandi e alla possibile revoca delle ...