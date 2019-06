Di Maio | pronto il decreto per togliere gli incentivi a Whirpool 

Di Maio pronto a discutere anche di minibot : "Dire 'non si può fare' non è una soluzione" : Dire “non si può fare” non è una soluzione, anche i minibot sono una proposta da mettere sul tavolo e discutere. Luigi Di Maio va in soccorso di Matteo Salvini sulla proposta leghista volta a pagare i debiti della P.A. verso le imprese. “Questa storia dei minibot sta diventando paradossale. Se c’è una proposta per accelerare il pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione si ...

Ultimatum di Conte ai vicepremier : pronto a dimettermi se litigate. Salvini e Di Maio : vogliamo andare avanti : Il premier traccia un bilancio del primo anno di governo e lancia un Ultimatuma a Lega e M5S dopo le tensioni degli ultimi giorni e avverte: serve più lungimiranza, basta litigare a mezzo stampa o con «sparate» sui social network, altrimenti rimetto il mandato al Quirinale. Di Maio e Salvini: «Andiamo avanti con questa maggioranza»...

Giuseppe Conte - accelerazione verso la crisi : "Sono pronto a dimettermi - cosa devono fare Di Maio e Salvini" : Il premier Giuseppe Conte è disposto a rimettere nelle mani del presidente Sergio Mattarella il suo mandato. Nella conferenza stampa a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio chiede ufficialmente a Luigi Di Maio e Matteo Salvini "di dirmi se hanno intenzione di proseguire con lo spirito del contr

Ultimatum di Conte a Salvini e Di Maio : se continuate a litigare pronto a dimettermi : Il premier traccia un bilancio del primo anno di governo e lancia un Ultimatuma a Lega e M5S dopo le tensioni degli ultimi giorni e avverte: serve più lungimiranza, basta litigare a mezzo stampa o con «sparate» sui social network. Il governo ha ancora molta strada da percorrere...

Luigi Di Maio - indiscreto Tav : pronto a far saltare la testa di Danilo Toninelli per salvarsi : Dopo il colpo basso subito alle elezioni Europee, il M5s rischia di restare travolto quando Matteo Salvini passerà all'incasso, pretendendo che il cantiere della Tav Torino-Lione vada avanti senza altre perdite di tempo. Con gli equilibri ribaltati dalle urne, per i grillini è ormai impossibile ferm

Luigi Di Maio in assemblea M5S : "Pronto a cambiare ma mi serve la fiducia" : “Se domani vengo riconfermato non restiamo fermi, dobbiamo cambiare delle cose. Dobbiamo avviare una nuova organizzazione”. Lo avrebbe detto Luigi Di Maio durante l’assemblea dei gruppi parlamentari. “Ringrazio tutti coloro che hanno dato il massimo. Felice che siamo tutti qui perché siamo una famiglia”, ha detto all’inizio del suo intervento alla congiunta dei parlamentari. Intervento accolto, a ...

M5s - oggi il 'processo' a Di MaioParagone : "Pronto a dimettermi" : Luigi Di Maio resta il suo leader di riferimento? "Assolutamente sì. Per questo consegnerò a lui le mie dimissioni da parlamentare e deciderà lui cosa fare. Dimissioni dal Parlamento perché per me non c'è alternativa al Movimento 5 stelle". Segui su affaritaliani.it

Flat Tax - manovra da 30 miliardi - Salvini è pronto Di Maio non può dire di no : Forte delle ultime votazioni europee, Salvini si prepara a dettare leggi dentro l’alleanza di governo Matteo Salvini forte del 34% delle europee tracima dalla scrivania del Viminale a quella di altri ministeri, e detta l’agenda di governo anche a Tesoro e al presidente del Consiglio. Il ministro dell’Interno ha infatti rilanciato non solo sul decreto sicurezza, ma anche sulla manovra … Continue reading Flat Tax, manovra ...

Di Maio si dimette? Pronto il voto online : Una vera e propria richiesta di dimissioni che arriva dalla base leghista. Del resto di fronte ad un ko così

Elezioni Europee - Luigi Di Maio pronto ad arrendersi a Matteo Salvini? Le parole su Tav e Autonomia : Dopo la sconfitta, clamorosa, dopo una batosta di proporzioni inimmaginabili alle Elezioni Europee, parla Luigi Di Maio. Le sue parole si fanno attendere: la conferenza stampa convocata per le 14 inizia soltanto poco prima delle 15. Volto tirato, sorriso i circostanza, Giggino - il cui destino polit

Luigi Di Maio ha le ore contate : M5s - chi è pronto a rubargli il posto : Comunque vada, per Di Maio sarà un insuccesso. Come scritto ieri da Vittorio Feltri nel suo editoriale, domani si vota per eleggere il Parlamento Europeo ma in realtà la consultazione sarà un referendum tra M5S e Lega. I due partiti da un anno governano insieme contro natura. Ciascuno ha fatto quel

Sicurezza bis - Viminale : “Limature finite - testo pronto per ok domani”. Di Maio : “Ancora dubbi - fugarli prima di cdm” : Per il Viminale il testo è pronto e si aspetta solo la convocazione del Consiglio dei ministri, dove verrà esaminato. Per Di Maio, invece, prima di portare il provvedimento nella riunione di governo bisogna prima risolvere i dubbi. Che quindi ci sono ancora. Sul Decreto Sicurezza bis, quindi, la partita è tutta da giocare, con l’ormai consueto botta e risposta tra alleati di governo a movimentarne l’iter burocratico. Da una parte la ...

Di Maio : “M5s partito delle procure? Lega paranoica. Dubbi del Colle sul decreto Sicurezza”. Ma Salvini : “Limato e pronto” : La Lega sta diventando “paranoica” e il “nervosismo” del Carroccio è “da campagna elettorale”. Dopo il litigio in Consiglio dei ministri sul decreto Sicurezza bis, Luigi Di Maio invita l’alleato di governo ad abbassare i toni e avverte: “Io voglio andare avanti, ma non si può minacciare una crisi di governo ogni giorno…”. Politica | Di F. Q.. ...

Matteo Salvini contro Di Maio e Conte - retroscena dal CdM : "Io sono pronto" - a mezzanotte il dramma politico : Dopo il CdM "fantasma" del pomeriggio, lo scontro tra i ministri entra nel vivo dopo cena e va avanti fino a tardissima serata. Il retroscena del Corriere della Sera sulla riunione a Palazzo Chigi di lunedì parla di un duro scontro tra il premier Giuseppe Conte e il suo vice Matteo Salvini, leader d