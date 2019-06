Di Maio occupa quattro poltrone Appello al vice premier | lascia almeno quella del Mise

ilfogliettone

(Di martedì 11 giugno 2019) Dall’esordio del governo Conte, un anno fa, Luigi Di. E’ infatti capo politico del MoVimento 5 Stelle,, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. Farelavori contemporaneamente significa spesso non farne bene nessuno.Di, in realtà, è stato assai incisivo sia come, influenzando sensibilmente la linea del governo nel primo anno di vita, sia come ministro del Lavoro, firmando riforme molto articolate come il reddito di cittadinanza e il decreto dignità, mentre si prepara a dare battaglia anche sul salario minimo. E’ andata male, invece, la guida del MoVimento, crollato nei sondaggi, e la gestione del Ministero dello Sviluppo economico. Se, per quanto riguarda il primo caso, Dista valutando una serie di interventi per invertire il trend elettorale, come l’addio parziale al limite del doppio mandato e ...

s_parisi : Disoccupazione giovanile, crescita zero, più debito e le solite politiche in deficit. In Italia si perde tempo a mi… - wilmascampini : RT @MilkoSichinolfi: @LGmarangon Adesso chi lo spiega a Di Maio che i cicli economici sono legati a serie storiche e non al singolo mese ?… - LeylaClay : RT @MilkoSichinolfi: @LGmarangon Adesso chi lo spiega a Di Maio che i cicli economici sono legati a serie storiche e non al singolo mese ?… -