Di Maio | M5s? Così non va avantiServe subito una svolta radicale

Governo - vertice Salvini-Conte-Di Maio/ "Non tiro in lungo" : Giorgetti 'stana' M5s : vertice di Governo a Palazzo Chigi: Conte vede Salvini e Di Maio, ma non mancano gli attriti su sanzioni Ue, rimpasto e tasse. Giorgetti 'stoccata' a M5s

Governo - due ore di vertice Conte-Di Maio-Salvini. Il leader del M5s : “La priorità adesso è abbassare le tasse” : Si sono visti all’ora di cena: non accadeva da settimane. La campagna elettorale, il voto per le europee e il clima da regolamento dei conti del post elezioni avevano mantenuto lontani Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ma dopo l’ultimatum del premier, seguito subito dall’assicurazione dei due vice ad andare avanti, i tre sono finalmente tornati a sedersi allo stesso tavolo. Un vertice per rilanciare l’azione ...

Di Maio lancia esame per sottosegretari M5s : iniziano Valente e Santangelo. Al termine valutazione anonima : I primi ad affrontare l’esame dei colleghi M5s sono i sottosegretari con delega alle relazioni con il Parlamento Simone Valente e Vincenzo Santangelo. Dopo la sconfitta alle Europee e in vista di un ipotetico rimpasto da discutere con il socio di governo, Luigi Di Maio ha deciso di far partire una serie di audizioni per valutare l’operato dei 5 stelle al governo. A dare il voto, in forma anonima, sono gli stessi membri del Movimento ...

Maturità - da Di Maio a Salvini da Conte a Di Battista : ecco il voto agli esami dei politici di Lega e M5s : Mancano nove giorni alla prima prova degli esami di Maturità del 2019, e gli studenti si stanno preparando dopo la fine delle lezioni. Dando uno sguardo al passato, in questo video trovate i voti dei politici del cosiddetto governo del cambiamento: dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dal presidente della Camera, Roberto Fico, al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti; ma anche ...

M5s - Di Maio : “Vittoria Campobasso? Non ne faccio un trofeo. Siamo vittime nostra fissazione - ci serve organizzazione” : “Sono contento perché Campobasso è una città che ha bisogno di rinascere, come tante città del sud e del nord. faccio i miei complimenti al neo-sindaco M5s Roberto Gravina, ma di questa vittoria non faccio un trofeo. come hanno fatto altri politici questa mattina che si contavano le medaglie. Le città non sono trofei, ma un impegno coi cittadini per governare bene”. Sono le parole del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite de ...

Di Maio puntella il governo e avvia l’organizzazione del M5S : Ogni folata di vento, nel Movimento 5 Stelle può diventare un tornado. Il momento è delicato e Luigi Di Maio, nonostante la conferma della base come capo politico, sa di camminare sulle uova. L’equilibrio della truppa pentastellata è fragilissimo e la riforma che ha in mente di attuare ha bisogno dell’appoggio di tutte le anime del M5S. Ai microfon...

Tempo di esami e pagelle per i sottosegretari M5S. Di Maio li convoca per la "graticola" : Si terrà lunedì e martedì, dopo i lavori d’Aula, il “momento di riflessione e confronto tra sottosegretari e membri delle commissioni permanenti di riferimento” del M5S. La cosiddetta “graticola” dei parlamentari 5 Stelle sull’operato dei sottosegretari del M5s avverrà per Commissioni, riunendo insieme deputati e senatori del M5S. Le valutazioni dovrebbero iniziare lunedì con ...

Luigi Di Maio in ginocchio da Grillo - richiesta disperata : "Me lo devi fermare". Retroscena : esplode il M5s : In ginocchio da Beppe Grillo. Il capo del M5s Luigi Di Maio è andato a Villa Corallina, residenza estiva del fondatore dei 5 Stelle a Marina di Bibbona, con una richiesta precisa: fermare Roberto Fico. Il Retroscena della Stampa delinea nell'ingombrante presidente della Camera, esponente dell'ala si

Luigi Di Maio già fatto fuori da Casaleggio. M5s a Di Battista in coppia con una donna : chi è lei : Un ticket "diabolico" con Alessandro Di Battista. C'è qualcosa che Matteo Salvini ancora non ha capito su Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle, e prova a spiegarglielo Luigi Bisignani sul Tempo. Il leader della Lega "fa un punto d'onore nel rispettare il patto leonino stretto con Di Maio", spiega B

M5s - Di Maio vede i consiglieri comunali : “Per loro deroga a regola dei 2 mandati” : Arriva una deroga alla regola dei due mandati, tra i precetti fondativi del M5s, riguarda gli amministratori locali. La breccia l’ha aperta Luigi Di Maio su Facebook: “Oggi pomeriggio ci siamo incontrati con circa cento consiglieri comunali, municipali e di circoscrizione del MoVimento 5 Stelle, uno per ogni provincia in rappresentanza anche di tutti gli altri – ha spiegato il capo politico del movimento – Abbiamo ...

Luigi Di Maio - rimpasto e "graticola". Voce dal cuore M5s : "Forse perché lui ne ha due?" - tirano giù il capo : Nel Movimento 5 Stelle l'hanno già chiamata "la graticola", e potrebbe essere il nuovo fronte di scontro con Luigi Di Maio. Il capo grillino è andato a pranzo con Beppe Grillo a Marina di Bibbona per fare il punto della situazione dopo il disastroso voto delle europee e per capire come muoversi ora,

Renato Farina : M5S e Lega - divorzio annunciato. Perché Matteo Salvini e Luigi Di Maio si divideranno : C'è un libro uscito da pochi giorni che parla di populismo, globalismo, sovranismo ed è gremito dei soliti accidenti di vocaboli che sono sputati come semi di zucca dai giornalisti in tivù. Incredibilmente non annoia. Direi che è indispensabile per capire un fenomeno impossibile in natura: l'alleanz

M5s - Luigi Di Maio incontra Beppe Grillo : “Serve sostegno di tutti - torneremo più forti di prima” : Luigi Di Maio ha incontrato oggi il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, per discutere della riorganizzazione pentastellata dopo le sconfitte elettorali e la difficile fase di instabilità del governo: "Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il M5s tornerà più forte di prima, è l'unica speranza in questo Paese".Continua a leggere