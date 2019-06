ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) La produzione industriale di materie prime agricole sta ‘mangiando’ le foreste del pianeta. Tra ile ilalmeno 50 milioni di ettari, un’areadimensioni della Spagna, saranno stati distrutti. È quanto emerge da Conto alla rovescia verso l’estinzione, rapporto che Greenpeace presenta in occasione del vertice mondiale del Consumer Goods Forum di Vancouver, che riunisce le principalidel settore alimentare, tra cui Nestlé, Mondelēz e Unilever. Nel, i membri del CGF si erano impegnati a porre fine allaentro il, attraverso un approvvigionamento responsabile di materie prime come carne, soia e olio di palma. “Ilè alle porte – denuncia Greenpeace – e ancora non sembrano esserci i presupposti per il rispetto degli impegni presi”. L’80% dellaglobale è provocato dall’agricoltura industriale, a sua volta ...

Noovyis : Un nuovo post (Deforestazione, le promesse mancate delle multinazionali: tra il 2010 e il 2020 andranno distrutti 5… - fattoquotidiano : Deforestazione, le promesse mancate delle multinazionali: tra il 2010 e il 2020 andranno distrutti 50 milioni di et… - Cascavel47 : Deforestazione, le promesse mancate delle multinazionali: tra il 2010 e il 2020 andranno distrutti 50 milioni di et… -