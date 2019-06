(Di martedì 11 giugno 2019) Ildeihato, dopo settimane di rinvii, ilbis, fortementedal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il via libera è arrivato dopo un vertice di quasi due ore. "Habemus decretum", esulta lo stesso Salvini in conferenza stampa: "È un passo in avanti per ladel Paese".