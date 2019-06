De Ligt | ' Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juventus'

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Domenica 9 giugno si è disputata la finale della Nations League, competizione nuovissima creata dUefa che punta a dare sempre meno rilevanza alle amichevoli internazionali. Il match ha visto di fronte il Portogallo (che in semifinale ha battuto la Svizzera) contro l'Olanda (che ha superato l'Inghilterra), con la vittoria per 1 a 0 della nazionale lusitana grazie ad un gol di Gonzalo Guedes. Come al solito ha brillato la stella di, che si è reso protagonista di un curioso siparetto nel post partita con il difensore olandese dell'Ajax De: come racconta quest'ultimo infatti, il portoghese avrebbe invitato il difensore a trasferirsi la prossima stagione. Lo stesso Deè rimasto sorpreso dalle parole di, anzi, ha dichiarato che inizialmente non aveva capito l'intenzione del portoghese, a tal punto che gli è venuto da ridere per ...

