Dall’Asia all’Italia | passando per gli USA | “Vietato mangiare cani e gatti”

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) “Contro le stragi die di gatti, che a milioni in Asia orientale finiscono sul piatto, sono essenziali la mobilitazione dei volontari e le pressioni sui governi dei Paesi interessati, ma anche segnali dai Parlamenti dell’Occidente”: ne è convinta l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, che oggi – insieme con Jason Pang, direttore della World Dog Alliance, arrivato direttamente da Hong Kong – ha presentato la sua proposta di legge che vieta la macellazione, il commercio e il consumo della carne di cane e di gatto. Un divieto già vigente in Austria e Germania e introdotto il 18 dicembre scorso negli Stati Uniti, con la firma del presidente Trump sul Farm Bill. L’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, con Jason Pang, direttore ...

RadioRadicale : Dall'Asia all'Italia: vietato mangiare cani e #gatti. Conferenza stampa di @PetrisDe e @mvbrambilla con il portavoc… - Beatric52840561 : RT @marcell32459385: @francescatotolo @sindelicato Il premio denominato Magno-Kalergi che ogni anno l’UE assegna all’uomo o la donna euro… -