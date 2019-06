Da domani parte la vendita dei biglietti per l’amichevole contro il Liverpool

M5s - parte processo a Di Maio. Carla Ruocco attacca : deve dimettersi. domani la parola all’assemblea gruppi : Alcuni nel Movimento 5 stelle lo hanno già detto pubblicamente, altri di preparano a farsi sentire nell'assemblea congiunta convocata per Domani sera alle 20,30 che si annuncia come un vero e proprio processo a Luigi Di Maio. Di Maio, da quando M5s è al governo con la Lega, ha troppi incarichi: vicepremier, ministro dello Sviluppo economico, ministro del Lavoro, capo politico. E questo, in un anno di esecutivo gialloverde, non ha fatto bene al ...

Boom Milan - la rivoluzione parte da Leonardo : domani le dimissioni ufficiali : Milan, Leonardo rassegnerà le dimissioni domani facendo dunque spazio al probabile arrivo di Campos dal Lille Milan, la rivoluzione è iniziata. domani Leonardo darà le dimissioni al club rossonero, secondo quanto riportato da Skysport, a seguito di un’annata non certo entusiasmante culminata con il quinto posto che non varrà la Champions League in vista della prossima annata. Dal Lille potrebbe arrivare al suo posto il dirigente ...

Giro d’Italia 2019 - domani il giorno di riposo. Si riparte martedì con la Lovere-Ponte di Legno : Gavia e Mortirolo in arrivo : La terza settimana del Giro d’Italia 2019 si aprirà martedì 28 maggio con quella che avrebbe dovuto essere la tappa più dura della corsa. Le condizioni avverse hanno però portato l’organizzazione a ridisegnarne il tracciato riducendo anche in maniera notevole il dislivello, da 5700 metri a 4800 metri. La partenza da Lovere e l’arrivo a Ponte di Legno non sono stati modificati, mentre ha subito una riduzione anche la distanza complessiva, 194 km ...

Padova : domani notte parte il Cammino di Sant'Antonio (2) : (AdnKronos) - Il cosiddetto “Ultimo Cammino di Sant'Antonio” - per differenziarlo dal “Lungo Cammino” di 458 chilometri fino al Santuario della Verna, dove frate Antonio soggiornò a più riprese - ricalca l’ultimo viaggio terreno del santo senza nome che nel 1231, sentendosi ormai prossimo alla morte

Padova : domani notte parte il Cammino di Sant'Antonio : Padova, 24 mag. (AdnKronos) - Zainetto, pila, scarpe comode e voglia di camminare per 25 chilometri pregando. Sono gli elementi base per partecipare al pellegrinaggio in notturna dal Santuario del Noce di Camposampiero (Pd) alla Basilica del Santo a Padova, passando per il Santuario dell’Arcella. Qu

Decreto sicurezza bis - Salvini : «domani sarà in Cdm - Onu da Scherzi a parte» : Matteo Salvini non indietreggia. Anzi. Il Decreto sicurezza bis è «necessario, urgente e tecnicamente ineccepibile». Lo sottolineano fonti del Viminale ribadendo l'auspicio che...

L'oroscopo di domani 20 maggio 1ª sestina : parte bene la settimana per il Leone : L'oroscopo di domani 20 maggio 2019 porta in primo piano le previsioni e l'Astrologia relativa alla giornata di lunedì. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Prima di partire a 'spron battuto' nel dare voce alle predizioni di oggi, ci piace dare risalto al segno migliore nonché al peggiore, ovviamente messo in relazione con la giornata in esame. Allora, ...

Giro d’Italia 2019 – Tutto pronto per la grande partenza da Bologna : domani sera la cerimonia di presentazione delle squadre : A Bologna è Tutto pronto per la grande partenza della 102ª edizione del Giro d’Italia: domani sera la presentazione delle squadre Al via il Giro d’Italia 2019, un’edizione che vedrà l’Emilia-Romagna protagonista come mai prima. Con Bologna, città della grande partenza l’11 maggio, e Riccione, Ravenna, Modena, Carpi, tutte località di arrivo o partenza di una tappa, passando per San Marino. Già 25 anni fa, nel ...

Atletica - domani la sentenza sul caso Semenya. Le donne con iperandrogenismo potranno partecipare alle gare femminili? : Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha annunciato che mercoledì 1° maggio si pronuncerà in merito alla possibilità di partecipazione alle gare femminili da parte di donne con elevati livelli di testosterone. La causa contrappone Caster Semenya alla Federazione Internazionale di Atletica Leggera: la sudafricana, Campionessa Olimpica e del Mondo sugli 800 metri, vuole continuare a competere nelle prove riservate al gentil sesso nonostante alcuni ...

L'oroscopo di domani 29 aprile da Ariete a Vergine : parte bene la settimana dei Gemelli : L'oroscopo di domani, lunedì 29 aprile 2019 è finalmente disponibile per essere consultato. Molto importante questo nuovo giorno d'inizio settimana per quelli come noi appassionati d'Astrologia che, senz'altro, attendono con curiosità buone notizie portate dalle previsioni zodiacali giornaliere. Pertanto, vediamo subito di evidenziare le ultime novità riservate dalle stelle in esclusiva per tutti coloro appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : domani il ritorno tra Atalanta e Fiorentina. Si riparte dal 3-3 dell’andata : domani sera, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, Atalanta e Fiorentina si giocheranno l’accesso alla finale dell’edizione 2018-2019 della Coppa Italia. Si riparte dal 3-3 di Firenze, un punteggio che avvantaggia di molto la formazione orobica, che ha come risultati utili la vittoria e i pareggi per 0-0, 1-1 e 2-2 per arrivare all’ultimo atto di Roma del 15 maggio. L’Atalanta cerca di disputare la sua ...

Volley : A1 Femminile - Monza-Conegliano - domani parte la sfida : MONZA- Comincerà venerdì 19 aprile, alle 20.30, la serie di semifinale dei Play Off Scudetto della Samsung Volley Cup tra Saugella Team Monza e Imoco Volley Conegliano. La Candy Arena ospiterà il ...

VIDEO Vanessa Ferrari - ultimo allenamento prima dell’operazione : domani intervento ai piedi - poi riparte la corsa verso le Olimpiadi : Tardo pomeriggio di lunedì 15 aprile, va in scena l’ultimo allenamento di Vanessa Ferrari prima dell’operazione. domani mattina la bresciana si sottoporrà a un intervento a entrambi i piedi, la 28enne finirà sotto i ferri a Pavia per risolvere definitivamente i suoi problemi fisici dopo la rottura del tendine d’Achille subita due anni fa. L’obiettivo della Campionessa del Mondo 2006 è chiaro: farsi trovare pronta a ...

A Ferrara da domani 15 aprile parte Piantala! per progettare il proprio giardino : Manfredi Patitucci si è formato a Londra, alla Birkbeck University, dove ha appreso la storia, la scienza e la cultura del giardino. Ha studiato allo IUAV-Istituto Universitario di Architettura di ...