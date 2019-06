Cristina Marino sexy infiamma il web

(Di martedì 11 giugno 2019) Attrice e modella,a soli 28 anni vanta un curriculum lavorativo di tutto rispetto tra fiction, cinema e il suo progetto di fitness e lifestyle. Ma il colpo più grosso lo ha messo a segno rubando il cuore dell'attore Luca Argentero che, per lei, ha lasciato la moglie. Bella, bionda, labbra carnose e sguardo profondo:non passa certo inosservata. Anche Federico Moccia, nel 2009, rimase folgorato dalla sua bellezza tanto da volerla come attrice (lei che calcava le passerelle come modella) nel suo "Amore 14". Da quel momento la 28enne non si è più fermata, tra fiction televisive, cinema e campagne pubblicitarie.