Compra Gratta e vinci da 20 euro e non può credere ai suoi occhi | vincita clamorosa

(Di martedì 11 giugno 2019) La dea bendata bacia Sulmona, dove c’è un nuovo milionario. Hato in tabaccheria unda 20ed è tornato a casa con 2 milioni. Il fortunato, scrive Il Messaggero, in città è conosciuto, ma non vuole svelare il suo nome. Lata record è avvenuta domenica mattina, 9 giugno, nella tabaccheria di via Mazzara che Rosa Maria Savino gestisce insieme al marito Antonio. Il cliente, che ancora non sapeva di essere diventato il nuovo Paperon de’ Paperoni, è entrato per chiedere un biglietto del Miliardario maxi, ovvero un biglietto “” da 20, e a detta anche del tabaccaio, era solito giocare al, ma nelle altre volte aveva puntato sempre su un biglietto “ordinario”. Non questa volta: ha speso 20e ha cominciato are il tagliando fuori dal locale che si trova nel centro storico di Sulmona (L’Aquila). ...

