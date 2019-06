Ciclismo | la Nippo Vini Fantini Faizanè si prepara per Tour de Korea e Gp du Canton

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè pronta per il Tour of Japan : ecco la formazione : Tutto pronto per il Tour of Japan. La Nippo Vini Fantini vuole far bene nella gara casalinga: ecco la formazione scelta dalla squadra italo-Nipponica Non solo Giro d’Italia, tra pochi giorni al via l’altra grande corsa di casa per il team Italo-Giapponese. Hideto Nakane il leader per la classifica generale, Imerio Cima e Hayato Yoshida i velocisti. Il team sarà al via con la divisa special edition, la medesima utilizzata al Giro ...

Ciclismo – La Nippo Vini Fantini Faizanè si prepara al Giro dell’Appennino : ultimo appuntamento prima del Giro d’Italia : La Nippo Vini Fantini Faizanè ha ultimato i preparativi per il Giro dell’Appennino, ultimo appuntamento prima del Giro d’Italia Ultimi appuntamenti ufficiali per il team prima delle due competizioni più importanti della stagione, il Giro d’Italia e il Tour of Japan. Domenica si correrà l’ultimo importante appuntamento italiano prima della Corsa Rosa. 7 gli #OrangeBlue al via del Giro dell’Appennino. Domenica 28 aprile si ...

Ciclismo - Tour of Turkey – Sorride la Nippo Vini Fantini Faizanè : Juan Josè Lobato arriva secondo : Juan Josè Lobato ha fatto saltare in piedi sul divano tutti i fan #OrangeBlue. Un’azione delle sue nel rettilineo finale della quarta tappa del Tour of Turkey che ha ricordato la sua vittoria alla Coppa Sabatini. Solo uno strepitoso Caleb Ewan lanciato in volata alle sue spalle riesce a sopravanzarlo proprio sulla linea del traguardo La quarta frazione del Tour of Turkey, la prestigiosa corsa World Tour della Turchia, stava per tingersi di ...

Ciclismo – Annullato il Giro di Croazia : la Nippo Vini Faizanè è pronta per il Tour of The Alps : Il team Nippo Vini Fantini Faizanè era pronto a un doppio importante appuntamento. Notizia delle ultime ore l’annullamento del Tour of Croatia, gli #OrangeBlue si concentreranno sul Tour of The Alps al via questo lunedì 22 aprile in Trentino 7 gli #OrangeBlue pronti a competere al Tour of the Alps a partire da lunedì 22 aprile. Erano invece 6 gli atleti del team che si preparavano al Tour of Croatia purtroppo ...