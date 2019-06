Ciclismo – Giro di Svizzera | Fabio Aru all’esordio | “per continuare a crescere ma senza

sportfair

(Di martedì 11 giugno 2019)Aru in gara aldi: le sensazioni del sardo della UAE EmiratesAru ha fatto il suo ritorno in gara domenica scorsa al Gp di Lugano: il sardo, reduce da un tosto intervento chirurgico è adesso pronto per proseguire la sua stagione. Il ciclista della UAE Emirates sarà in corsa aldi, un esordio assoluto per il sardo che non ha mai partecipato a questa gara elvetica. “Il rientro alle corse nel Gp Lugano è stato molto buono, sono felice di come sono andate le cose, delle sensazioni e di come hanno risposto le gambe. E’ stato importante avere ripreso a correre: ritmo, intensità e situazioni sono differenti dagli allenamenti. Abbiamo così deciso di proseguire. Sarà un debutto per me in questa gara, che mi dà la possibilità di confrontarmi con nove tappe e di provare agiorno dopo giorno,comunque avere particolari ...

