Chi sono gli atleti più pagati al mondo? La classifica di Forbes | in vetta un nuovo leader

Bianca Atzei innamorata di Stefano Corti : «I miei ocChi sono luminosi - sono felice e sto bene» : Un momento di grande felicità per Bianca Atzei. La cantante ed ex partecipante all?Isola dei Famosi dopo l?improvvisa fine della sua relazione con Max Biaggi, per cui ha sofferto...

Chef - ecco Chi sono i 10 più ricchi d'Italia : Sembra proprio che gli Chef dell'alta cucina italiana stiano attraversando un momento d'oro. Per quanto riguarda la qualità dei ristoranti e la valanga di riconoscimenti a livello mondiale, certo, ma anche da un punto di vista più strettamente economico. A sottolinearlo sono i dati pubblicati da Pambianco Strategie d'Impresa, secondo cui il giro d’affari delle società di ristorazione ricollegabili agli Chef ...

Sardegna - dopo le cavallette arrivano le cornacChie. Nel Nord Italia invasione di cimici : il rimedio sono le vespe samurai : dopo l’assalto delle cavallette nelle campagne di Nuoro, gli agricoltori del centro Sardegna sono alle prese con un’altro allarme: le cornacchie che stanno devastando le coltivazioni primaverili ed estive. Invece nel Nord Italia la nuova settimana inizia con l’invasione di cimici: dal Friuli al Veneto, dalla Lombardia al Piemonte. Tra le cause c’è sicuramente il caldo torrido e improvviso: gli sciami sono a loro agio con le alte ...

'Nel calcio femminile molte giocatrici sono lesbiche' : critiche social a CecChi Paone : La qualificazione al Mondiale della nazionale italiana femminile ha, inevitabilmente, regalato un periodo in cui l’attenzione dei calciofili è proiettata verso il calcio delle donne. Se si considera anche lo spazio che sta dando la piattaforma tv Sky, che ha scelto di trasmettere l’evento all'interno dei suoi pacchetti, con tanto di approfondimenti, ci si rende conto di quanto il fenomeno possa essere considerato in evoluzione. Ed è proprio alla ...

Genova - voglia di segregazione - un genitore segnala e il Comune Chiede alla scuola : "Perchè gli extracomunitari entrano dove ci sono i bambini?" : Il caso alla De Scalzi- Polacco dove si tengono corsi del Ministero per stranieri. Le maestre scrivono alle famiglie: "La nostra storia ha conosciuto le leggi razziali ma ora si applica la Costituzione"

Matteo Salvini : “Sono convinto che la castrazione Chimica per i pedofili sia una buona pratica” : Dopo l'approvazione di una legge che prevede la castrazione chimica per i pedofili in Alabama, Matteo Salvini è tornato sul tema, sottolineando di essere "convinto che sia una buona pratica da adottare anche in Italia". Mentre per quanto riguarda il vertice di ieri sera, il ministro dell'Interno ha detto che il governo ha un obiettivo comune: "Evitare la procedura di infrazione".Continua a leggere

Neil Barrett - ecco di Chi sono le magliette del caso Marco Carta da 200 euro l’una : Quando è uscita la notizia dell’arresto di Marco Carta, arresto poi non convalidato per ‘elementi inconsistenti‘, per il furto di 6 magliette alla Rinascente di Milano, in molti si sono concentrati sul valore della refurtiva: 6 t-shirt del valore di 1200 euro. L’ironia social riguardo al costo delle t-shirt si è sprecata, ma di chi sono le magliette incriminate da 200 euro l’una? La firma è quella di Neil Barrett, ...

Alessandro CecChi Paone : “La Nazionale femminile di calcio? Almeno la metà sono lesbiche” : “Ci sono molte più donne lesbiche nel calcio femminile che gay in quello maschile. Da anni aspettiamo il coming out di un calciatore, ma dopo il Mondiale ci sarà il coming out di intere squadre femminili”. È quanto sostiene Alessandro Cecchi Paone che, intervenuto a La Zanzara su Radio24, ha detto la sua sul calcio femminile che in questi giorni è salito alla ribalta grazie alla vittoria della Nazionale italiana nell’esordio al ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacChi. Canet ancora in vetta ma gli italiani sono in scia : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla Porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

Tutti in coda : dove mangiano (e Chi sono) i poveri di oggi Buone Notizie in edicola : Dal 1959 l’Opera San Francesco è il refettorio milanese dei poveri. L’azienda della carità accoglie 25mila persone all’anno da 135 Paesi

Altro che Salvini. Ora sono i parroci ad assolvere Chi spara ai ladri : Che lo difendano Matteo Salvini e Giorgia Meloni è prevedibile, è politica o (se proprio vogliamo nobilitare) quasi ideologia. Che lo difendano i colleghi è ragionevole, è spirito corporativo rinforzato dal sollievo di non essersi trovati al posto suo. Che poi lo difendano i concittadini è naturale,

Katia Ricciarelli rivela : “Sono stata tradita - Chi lo ha fatto non mi meritava” : “Sì, sono stata tradita. Però chi mi ha tradita evidentemente non mi meritava. Io ero sicura di non esserlo e invece”. A rivelarlo è stata Katia Ricciarelli che, intervistata da Caterina Balivo a Vieni da me, ha parlato della sua vita privata. “Sei più fortunata nel gioco o in amore?”, le ha chiesto la conduttrice. “Visto che sono da sola con un cane. E non come un cane. Devo dire che allora sono fortunata al gioco. Ho avuto ...