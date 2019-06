Che voto mi dai?

Zingaretti : "Pronti al voto anChe a settembre - candidato premier chi ha più chance" : “Credo che la Lega di Salvini sia un pericolo per la democrazia in Italia. Occorre riorganizzare un campo di forze che nei comuni sta vincendo, e dimostrare che la Lega non è il destino degli italiani. È dura ma io sono qui per combattere. Dopo le Europee e le Amministrative, il Pd è pilastro di una alternativa che ancora non c’è ma questo è il nostro obiettivo”. Lo ha detto il segretario del ...

Perché Matteo Salvini non ha scelto il voto : Deve aver ricevuto parecchi messaggi oggi Stefano Buffagni, perché così accade a quelli che avevano capito tutto. Uno dei pochi, tra tanti professionisti dell’Apocalisse e altrettanti parlamentari terrorizzati su come pagare il mutuo al Banco di Napoli della Camera, in caso di ritorno al voto. E di prevedibile perdita dello scranno e del lauto bonifico mensile. Per settimane ha ripetuto: “Tranquilli, non si vota. Voi ...

Davide Casaleggio si muove per il voto - caos nel M5s : perché Luigi Di Maio ha le ore contate : C'è una partita nella partita ed è tutta interna. Il Movimento 5 Stelle, dopo la batosta delle elezioni europee, non può tornare alle urne. Lo sa bene Luigi Di Maio che sembra pronto a tutto pur di assecondare l'alleato leghista. Così facendo, però, il leader pentastellato impone ai suoi un dietrofr

Il «terrore» delle elezioni anticipate : un giorno di panico in Parlamento Ma anChe Casaleggio spinge per il voto : I deputati atterriti dall’ipotesi di un ritorno alle urne. Soprattutto chi teme di non essere rieletto

Danimarca domani al voto per le PolitiChe - favoriti i socialdemocratici. L’ultradestra finora delude : Più welfare, ma meno immigrazione: con questa ricetta i socialdemocratici danesi sperano di riconquistare il governo nelle elezioni Politiche di domani, in cui i sondaggi danno la coalizione di centrosinistra nettamente favorita. Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, l'ultima rilevazione dà infatti il partito di Mette Frederiksen prima forza con il 27% dell preferenze, mentre la coalizione nel suo complesso ne otterrebbe il ...

SFOOTING/ Da "Uè Che voto" alla Junter di Conte Che notizie bomba! : Quante news sconvolgenti la scorsa settimana: dal ribaltone Lega-M5s alla rapina con il lecca-lecca e ai nerazzurri che piazzano un colpo gobbo

Semifinale delle polemiChe per il Grande Fratello 2019 : Michael Terlizzi eliminato e per Francesca De Andrè cambia il televoto : Continua la sagra di Francesca de Andrè al Grande Fratello 2019 e anche la polemica Semifinale non è da meno. Il pubblico ha capito ormai bene che questa edizione del programma è stata interamente incentrata sulla polemica figlia di... e non si riesce davvero ad andare oltre ed ecco perché il pubblico prende d'assalto i social per mostrare tutto il proprio disappunto per quello che è successo. Vi avevamo già annunciato una Semifinale ...

Governo : Miccichè - ‘si va verso voto anticipato - Conte non riuscirà a fare Finanziaria’ : Palermo, 3 giu. (Adnkronos) - "Si va a votare sicuro. Quando? Dipende solo dal presidente della Repubblica". A dirlo è stato il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, a margine delle celebrazioni per i 110 anni della Federazione della scherma italiana, rispondendo ai cro

Calabria - dal primo voto a Corigliano-Rossano emerge un volto giovane Che fa sperare : La recente campagna elettorale è stata foriera di sorprese. Tra le tante una merita d’esser raccontata, perché è la storia d’una piccola/grande rivoluzione elettorale in Calabria, a prescindere dall’esito finale che verrà. Corigliano-Rossano, un complesso territoriale da poco più di un anno costituitosi in fusione tra due municipalità importanti, a seguito d’un referendum consultivo: 77mila abitanti, ovvero il comune più esteso, per superficie ...

Il voto su Rousseau e l'equilibrio impossibile Che attende Luigi Di Maio : Scontato l'esito del referendum per confermare il capo, i Cinque stelle affrontano la batosta delle europee con un menù già visto. Chi si ricorda il video a tre sul caso di Quarto? Quarto, su Facebook la difesa Di Maio, Fico e Di Battista"

Bibi - Lieberman - la leva obbligatoria e i processi. Perché Israele tornerà al voto : È la prima volta nella storia di Israele che il paese è costretto a tornare a elezioni a causa dell’impossibilità di formare un governo. La Knesset, il Parlamento israeliano, ha votato nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo ore di dramma politico, la propria dissoluzione dopo sette settimane solt

A sei settimane dal voto - Israele rischia ritorno alle urne. Netanyahu ha poChe ore per formare nuovo governo : Benjamin Netanyahu si è dichiarato vincitore delle elezioni israeliane di aprile, ma la vittoria gli sta sfuggendo dalle mani, mentre, a poche ore dal termine entro il quale deve trovare un'intesa per formare un nuovo governo, il suo alleato tradizionale continua a negargli l'appoggio e le elezioni anticipate sembrano sempre più vicine. L'uomo al centro della crisi è l'ex ministro della Difesa Avigdor Lieberman, che non vuole mollare il punto ...

M5S - al voto su Rousseau la fiducia al capo politico Di Maio. «Non credevo Che lavorare tanto fosse una colpa» : Le votazioni saranno aperte dalle 10 alle 20 di domani 30 maggio. Stasera l’analisi dell’esito del voto europeo insieme a tutti i parlamentari, in occasione dell’assemblea congiunta

Matteo Salvini - la vittoria in tutti i 232 colleghi uninominali : perché il leghista deve tornare al voto : Matteo Salvini si ritrova ora davanti al più grande dei dilemmi, soprattutto dopo una vittoria così schiacciante come quella incassata alle elezioni Europee. Il leader della Lega deve decidere se portare nel governo tutto il peso del consenso che ormai ha ribaltato, rispetto agli alleati grillini. O