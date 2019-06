Céline Dion | «Dopo sedici anni saluto Las Vegas»

domanipress

(Di martedì 11 giugno 2019) Sabato 8 giugno è stata una data storica per i fan di: l’iconica superstar ha detto addio alla sua residency di Las, i suoi concerti fissi al The Colosseum at Caesars Palace,16, 1141 show e oltre 4 milioni e mezzo di spettatori. Per l’occasione, il pubblico ha potuto godere di una performance davvero particolare:ha presentato anche la nuova canzone “Flying on My Own”, tratta da “Courage”, l’album che uscirà a novembre. (Per vedere l’esibizione: https://www.youtube.com/watch?v=NzPrxI0AIDY). Un altro momento toccante è stata la presentazione del backdrop con le foto delle sue prime esibizioni al Colosseum, con lei che intonava “Somewhere Over the Rainbow”, e mostrava un omaggio al marito scomparso ed ex manager René Angélil. Sul palco insieme alla cantante e alla sua orchestra di lunga data sono saliti anche i tre figli avuti dalla coppia. «Sono ...

Radio105 : All'ultima data della residency a #LasVegas, #CelineDion ha ricordato il marito defunto... ? - xanintreb : RT @Radio105: All'ultima data della residency a #LasVegas, #CelineDion ha ricordato il marito defunto... ? - enricoparenti2 : Povera Céline com'è ridotta male. Il declino di una donna con una voce meravigliosa che a quanto pare ultimamente s… -