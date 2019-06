C’è la prima vittima del monopattino elettrico | 25enne si schianta contro un camion e

C’è la prima vittima del monopattino elettrico : 25enne si schia : Erano da poco passate le 22 e un ragazzo di 25 anni stava percorrendo una strada a bordo del suo monopattino elettrico quando è stato travolto e ucciso da un camion. È successo il 10 giugno scorso a Parigi, nel quartiere la Goutte d’Or, 18esimo arrondissement: secondo quanto ricostruito da Europe 1 che dà la notizia, il giovane non si sarebbe fermato a un semaforo, mancando la precedenza al mezzo pesante. Trasportato d’urgenza in ospedale ...

VIDEO Charles Leclerc al Mugello : “Impressionante l’ambiente e la passione che C’è qui - è la mia prima volta a vedere la MotoGP” : Tra i numerosissimi ospiti che sono accorsi per lo spettacolo del GP d’Italia al Mugello c’è stato anche il pilota di F1 della Ferrari Charles Leclerc, che dopo il disastroso weekend a Monte Carlo si rilassa sul circuito fiorentino prima di preparare i bagagli per l’imminente GP del Canada che si terrà a Montreal sul Circuito Gilles Villeneuve, settimana prossima. Il monegasco, nel pregara ai microfoni di SkySport, ha ammesso ...

C’è accordo sul mercato tra De Laurentiis e Ancelotti : ma prima di compare bisogna cedere : Il Napoli si sta muovendo velocemente e con attenzione sul mercato. Lo dimostra l’acquisto di Di Lorenzo, che ormai è dato praticamente per fatto, anche se ancora non ufficiale, ma anche le trattative per Lozano, Almendra, Rodrigo Moreno, per dirne alcune. Ma la necessità primaria è cedere, per recuperare il tesoretto che possa agevolare le trattative e gli accordi e garantire ad Ancelotti di avere la squadra al completo non oltre il ...

Cristian Imparato sbrocca prima del GF 16 : “Ma cosa c’entra…?!?” : Grande Fratello: Cristian Imparato sbrocca sui social prima della diretta Cristian Imparato è uno degli ultimi concorrenti ad aver abbandonato la casa del GF 16. Per questo motivo il cantante di quest’edizione può tranquillamente utilizzare i social e poter interagire con i suoi sostenitori o meno. Cristian, poco prima della diretta di questa sera negli studi di Roma, ha postato una foto sul suo profilo Instagram. Lo scatto, oltre a ...

Elezioni europee - si vota fino alle 23 : cosa C’è da sapere prima di recarsi al seggio : Oggi dalle 7 alle 23 si vota per le Elezioni europee: seggi aperti in tutta Italia, dove in alcuni Comuni si voterà anche per le Elezioni amministrative. Ecco un piccolo compendio per capire come si vota alle Elezioni europee, chi può votare, quali sono i programmi dei partiti e perchè sono importanti. Spiegato facilissimo.Continua a leggere

Come un gatto in tangenziale - stasera in prima tv C’è la più bella commedia italiana degli ultimi anni : Irraggiungibile Zalone a parte, Come un gatto in tangenziale è il migliore incasso del cinema italiano recente, capace di superare la soglia ormai proibitiva dei dieci milioni di euro. E non è un caso che a essere baciata dal successo sia stata la migliore commedia nostrana recente, a conferma del fatto che quando arriva in sala un film veramente intelligente e divertente il pubblico se ne accorge, il passaparola parte e il botteghino premia lo ...

Foggia - otto arresti per assenteismo all’Asl. Timbravano cartellino e lasciavano il lavoro : C’è anche un primario : Timbravano il cartellino e abbandonavano il posto di lavoro: per questo otto dipendenti della Asl di Foggia, tra cui un primario, in servizio in un paese della provincia, sono stati messi agli arresti domiciliari. Un dirigente della stessa Asl è stato sospeso dal servizio. Operazione condotta dalla Guardia di finanza, l’accusa è di truffa nei confronti della Asl Giustizia & Impunità | Di F. Q.. ...

Giro d’Italia – Roglic trionfa nella prima tappa : “sono partito forte - c’era poco da essere tattici oggi” : Primosz Roglic trionfa nella cronometro inaugurale del Giro d’Italia: una prima tappa dove lo sloveno ha dato il massimo, mettendo da parte eventuali tatticismi La prima tappa del Giro d’Italia, la cronometro inaugurale da Bologna a San Luca, è andata a Primosz Roglic, risultato il ciclista più veloce. Nel post gara, intervistato dalla Rosea, Roglic ha analizzato così la sua prova: “sono contento della prestazione di oggi. Ho ...

Xavi - arriva la prima proposta di allenatore : in Europa C’è già chi ha chiesto di lui : Qualche giorno fa, il centrocampista spagnolo Xavi Hernandez ha annunciato l’addio al calcio, comunicando però che intraprenderà subito la carriera di allenatore. C’è chi ha colto al balzo le sue parole, pare infatti che già qualche squadra si sia interessata all’ex Barcellona per la propria panchina: secondo il quotidiano catalano “Sport“, il Betis starebbe infatti valutando la possibilità di puntare su di ...

Tor Vergata - “in Cardiologia doppia lista per ricoveri : primario dà la priorità a chi vuole. Tra i favoriti C’è stato Dell’Utri” : Un sistema a due velocità: gli sfortunati aspettavano settimane per una risposta, i fortunati – per la stessa prestazione e con lo stesso codice di priorità – saltavano la fila. Succede al Policlinico Tor Vergata, a Roma, secondo un medico che ora ha depositato una denuncia in procura. Una “doppia lista” in cui compare anche un nome di particolare significato: Marcello Dell’Utri, il fondatore di Forza Italia, amico ...

Reddito di cittadinanza - arriva la prima tranche : quello che C’è da sapere : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio presentano la card del Reddito (foto: Filippo Attili/LaPresse) Si avvicinala data dell’erogazione dei primi contributi per il Reddito di cittadinanza. Tra il 20 aprile e l’inizio del mese di maggio saranno effettuate le prime ricariche sulle card. Come sarà erogato il Reddito di cittadinanza Nel complesso, i dati Inps riportano un numero di domande accettate pari a ...

Coppa Italia Primavera - C’è una Fiorentina che sorride : è trionfo dei viola! [FOTO] : 1/51 Marco Alpozzi/LaPresse ...