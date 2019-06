Cdm | ok al decreto Sicurezza bis Di Maio | Fare di più sui rimpatri

Matteo Salvini comanda in Cdm - sì alla pace fiscale e al decreto sicurezza : ora comanda la Lega : Qualcosa, dopo il voto alle elezioni Europee, è cambiato. Lo si comprende da come sia filato via liscio l'ultimo Consiglio dei ministri, che ha varato il decreto sicurezza-bis voluto da Matteo Salvini senza storie né intoppi. Già, la Lega ora pesa più del M5s dentro al governo: Luigi Di Maio lo ha a

Via libera al Decreto Sicurezza bis - Salvini illustra le novità del provvedimento dopo il Cdm : “Habemus decretum” : “Habemus decretum: è un passo in avanti per la Sicurezza”. Lo dice il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Sono i diciotto articoli pronti, rivisti e rimeditati da tempo. Tre le finalità: lotta all’immigrazione clandestina, al centro anche del comitato per l’ordine e la Sicurezza che si è svolto stamattina e registra notevoli passi in avanti; c’è un capitolo cui tengo ...

Approvato in Cdm il decreto Sicurezza bis. Conte : "Domani vertice sulla manovra" : Il Consiglio dei ministri ha Approvato il decreto legge Sicurezza bis. Lo rendono noto fonti di governo.A quanto si apprende, nel testo del decreto Sicurezza bis Approvato dal cdm non ci sarà nessuna multa per i salvataggi in mare o per numero di uomini.È prevista, come ha specificato Matteo Salvini nella conferenza stampa, la sanzione solo per la nave che decide di avvicinarsi alla costa, nonostante sia stata ...

Approvato in Cdm il decreto Sicurezza bis. Agenti sotto copertura e intercettazioni contro i trafficanti di esseri umani : Il Consiglio dei ministri ha Approvato il decreto legge Sicurezza bis. Lo rendono noto fonti di governo.A quanto si apprende, nel testo del decreto Sicurezza bis Approvato dal cdm non ci sarà nessuna multa per i salvataggi in mare o per numero di uomini.È prevista, come ha specificato Matteo Salvini nella conferenza stampa, la sanzione solo per la nave che decide di avvicinarsi alla costa, nonostante sia stata ...

Sicurezza - via libera Cdm al decreto bis : 18.16 Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Sicurezza bis. A breve il presidente del Consiglio, Conte, e il ministro dell'Interno e vicepremier, Salvini, terranno una conferenza stampa per illustrare i contenuti del decreto.

Tregua Salvini-Di Maio : "Il governo va avanti" | Oggi il Cdm con il decreto Sicurezza bis : Nella serata di lunedì l'incontro tra il premier Conte e i due vicepremier. Salvini: "Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse". Di Maio: "Priorità è abbassare le tasse"

Governo - tregua Salvini-Di Maio : "Ora taglio tasse". Oggi decreto sicurezza in Cdm : Al termine del vertice di Governo tra il premier Giuseppe Conte e i suoi vice, il primo dopo le elezioni europee che hanno ribaltato i rapporti di forza nella maggioranza, Matteo Salvini rassicura: "Tutto bene, incontro positivo. Obiettivo comune è evitare l'infrazione garantendo la crescita, il diritto al lavoro e il taglio delle tasse. Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse."Parole analoghe da Luigi Di Maio: ...

Superate criticità su testo! Decreto sicurezza bis - Conte rinvia il Cdm alla prossima settimana : Il Consiglio dei ministri sul Decreto sicurezza bis non si svolgerà questa settimana, ma verrà rinviato a dopo le elezioni europee di domenica. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo un confronto con Di Maio e Salvini. Conte anticipa anche che "le criticità segnalate sul Decreto mi sembrano Superate".

Matteo Salvini gelato da Giorgetti : "Decreto sicurezza - oggi niente Cdm". Il sospetto su Conte : "Sto tornando a Roma per questo". Fulmine a ciel sereno per Matteo Salvini. Il leader della Lega, dopo una mattinata a Bari, si dice fiducioso per l'approvazione-lampo del Decreto sicurezza Bis, stoppato lunedì sera in un tesissimo CdM e modificato in corsa ieri al Viminale. Si parla di una riunione

Governo in stallo sul decreto sicurezza - oggi niente Cdm. Giorgetti : “Così non si va avanti” : Non si placa il braccio di ferro sul decreto sicurezza bis. Dopo le limature al testo apportate sulla base delle criticità segnalate dal Colle, Matteo Salvini preme per il via libera. Ma oggi il Consiglio dei ministri non ci sarà. «Ho fatto notte per arrivare a un testo che venisse incontro a quanto mi veniva segnalato - ha detto il vicepremier in ...

Cdm rinviato dopo lo scontro - Conte : «Dubbi del Colle su Decreto sicurezza bis» - Salvini : «Dimmi quali» : Esile tregua dopo il muro contro muro sul Decreto sicurezza bis nel lungo Consiglio dei ministri sospeso a mezzanotte e mezzo e quindi rinviato quando sembrava che si proseguisse ad oltranza....

Cdm rinviato dopo la lite - Conte : «Dubbi del Colle su Decreto sicurezza bis» - Salvini : «Dimmi quali» : Consiglio dei Ministri: quando sembrava che si andasse ai materassi sul Decreto sicurezza bis, è arriva la tregua. Tutto rinviato (mercoledì o giovedì) mezz'ora dopo la...

Cdm ad alta tensione - Conte : «Dubbi del Colle sul Decreto sicurezza bis» - Salvini : «Dimmi quali - ma si vota» : Dubbi del Colle sul Decreto sicurezza bis: in apertura della seconda parte del consiglio dei ministro, iniziato con mezz'ora di ritardo rispetto alle annunciate 20.30, il premier Giuseppe...

Salvini-Conte - lite in Cdm : «Sul tuo decreto perplessità del Colle». «Ah sì? E quali?» Sea Watch - la beffa al ministro : Discussione molto animata in consiglio dei Ministri sul decreto sicurezza bis. Ferme anche le misure per la famiglia