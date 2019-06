Caso Falcone-Borsellino | ora la Procura di Catania apre inchiesta su Realiti

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Pina Francone Ladiha aperto un', al momento senza indagati, sulla trasmissione di Rai Due, dopo gli insulti ai due magistrati uccisi dalla Mafia Non ha fatto tanti ascolti, anzi, ma la prima puntata diha fatto scalpore. E ora, dopo le tante-tantissime polemiche, indaga pure la magistratura. Ma facciamo un passo indietro. Avevamo già scrittore del deprecabilesuccesso in diretta, quando un ospite dello show condotto da Enrico Lucci ha pronunciato frasi offensive contro Giovannie Paolo, i due giudici ammazzati da Cosa Nostra. Un cantante catanese, parlando dei due martiri di mafia, aveva detto: "Queste persone che hanno fatto queste scelte di vita, le sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce, ci deve piacere anche l'amaro". L'ex iena al comando del programma lo ha ripreso duramente, ma ovviamente la cosa non ...

