Casa famiglia lager a Ravenna | una badante denuncia le colleghe che maltrattavano paziente

Morata - serata shock per la famiglia : due ladri assaltano la Casa a Mirasierra [DETTAGLI] : serata da dimenticare quella di ieri per la famiglia Morata. La casa dell’attaccante spagnolo è stata assalita da due malviventi mentre nell’abitazione si trovavano la moglie e i due figli. Per fortuna solo grande paura e un danno economico rilevante. Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano madrileno “AS“, i due ladri armati, hanno fatto irruzione nello chalet di Mirasierra della coppia, mentre ...

Serena Rutelli : "Vissuta in Casa famiglia ho scelto il Gieffe per diventare più forte" - : Laura Rio La figlia adottiva di Barbara Palombelli: «Papà all'inizio non voleva che partecipassi» A volte capita che la vita ti ricompensi. Pensate a Serena Rutelli, la cui esistenza è cominciata con l'abbandono da parte dei genitori naturali, ha passato l'infanzia in una casa famiglia, è rinata quando è stata adottata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, è diventata una donna equilibrata, simpatica, gioiosa e ora si sta per ...

Serra di marijuana in Casa : denunciata famiglia a Torvaianica : Roma – Una piccola Serra dotata di tutti i comfort e gli strumenti per far crescere sane e forti le piante di marijuana e, a lato, la “lavagna del fattore”, un dettagliato vademecum con tanto di tabelle e disegni esplicativi su come trattare le piante nel corso della loro “gestazione”. E’ cio’ che hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Torvaianica in casa di una tranquilla e insospettabile ...

La Casa di Famiglia : trama - cast e anticipazioni del film stasera in tv : La Casa di Famiglia: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv stasera 4 giugno 2019 alle 21.21 su Canale 5 andrà in onda La Casa Famiglia. La pellicola del 2017 prodotta dalla Italian International film e dalla Vision DIstribution, rappresenta l’approdo alla regia dell’attore Augusto Fornari. L’esilarante commedia racconta le rocambolesche vicende di quattro fratelli alle prese con un padre risvegliatosi da un lungo coma e una ...

Invitano a Casa l'amico di famiglia! Ma lui chiude nell’asciugatrice bimba di un anno e la avvia : Era stato invitato per una cena in casa dell'amica e, mentre questa faceva i piatti, lui si era detto disponibile a tenere sotto controllo la figlioletta della donna di poco più di un anno ma poi l'assurdo gesto: ha rinchiuso la piccola nell'asciugatrice e ha avviato l'elettrodomestico con la bimba all'interno rischiando di ucciderla. Per questo un giovane ragazzo britannico di 25 anni, Thomas Dunn, ora è sotto processo davanti al Tribunale di ...

Blitz contro famiglia dei Casamonica : 10.28 Nel corso del Blitz contro il clan dei Casamonica effettuato da Polizia,Finanza e Carabinieri, è stata sgomberata una villa, già confiscata, in via della Selvotta, nella periferia romana di Vermicino. Le forze di polizia hanno eseguito, al momento, tre arresti in flagranza. Sono circa 20 le perquisizioni in corso alla periferia di Roma nei quartieri Romanina, Borghesiana, Tor Bella Monaca, Colonna e Zagarolo. Si cercano in particolare ...

Che cosa significa vivere in una Casa famiglia? : Kristian Gianfreda ha vissuto per quattro anni, come responsabile, in una casa di accoglienza per senzatetto della Comunità Papa Giovanni XXIII. Da qui è cominciato il suo lavoro su questi temi. Ha fatto spot, documentari e video sull’emarginazione, sul mondo dell’associazionismo e sulle Ong. Ora è il regista di un film che racconta la vita in una casa famiglia. Si intitola Solo cose belle. «Ho cercato di promuovere come potevo la forza e la ...

Casal Bruciato - le maestre a Mattarella : “Vigiliamo anche di notte per proteggere la famiglia rom. Ma lo Stato dov’è?” : In difesa della famiglia Omerovic, ora scendono in campo anche i genitori e gli insegnati della scuola Simonetta Salacone, frequentata dalle bambine rom che con papà e mamma hanno avuto assegnata un’abitazione di un alloggio popolare nella zona di Casal Bruciato a Roma. Da giorni i militanti di Casa Pound manifestano contro Imer Omerovic e Senada Sejdovic, bosniaci, entrambi 40enni, che sono entrati in possesso dell’appartamento secondo quanto ...