Camion finisce sulla folla durante il Truck Day

Incidente in A4 tra Villesse e Redipuglia - auto finisce sotto a un Camion : 2 morti : Gravissimo Incidente stradale nella mattinata di giovedì 23 maggio sull'autostrada A4, nel tratto tra Villesse e Redipuglia, in direzione Trieste. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita sotto a un camion che era fermo in piazzola di sosta e le due persone che viaggiavano a bordo sono decedute.