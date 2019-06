Calcio | Mondiali femminili | Stati Uniti-Thailandia 13-0 Goleada a stelle e strisce

Calcio femminile - Mondiali 2019 : la classifica marcatrici. Morgan domina con 5 gol - Bonansea a quota 2 : I Mondiali 2019 di Calcio femminile si disputano in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, le migliori 24 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del trofeo. Le giocatrici cercheranno di conquistare anche la Scarpa d’Oro riservata alla miglior bomber della rassegna iridata. Di seguito la classifica marcatrici dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. classifica MARCATRICI Mondiali Calcio femminile 2019: 5 GOL: Morgan ...

LIVE Usa-Thailandia 13-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : statunitensi straripanti - Morgan ne fa cinque! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 94′ FINITA! USA batte Thailandia 13-0. 92′ GOOOOOL USA!! Lloyd a segno su un altro assist di Morgan, 13-0. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 87′ GOOOOOL USA!! Sempre lei, sempre Morgan! Cinquina personale per il talento cristallino americano, 12-0 ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Goleada degli Stati Uniti : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

LIVE Usa-Thailandia 8-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : tripletta di Morgan! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Dangda si fa vedere dalle parti di Naeher che para la conclusione senza problemi. 74′ GOOOOOOL USA!! Diagonale di destro imprendibile della solita Morgan, 8-0 e tripletta per lei. 72′ Ammonita Dangda per un fallo su O’Hara. 71′ Esaurisce i cambi anche la Thailandia: Srimanee subentra a Phetwiset. 69′ Ultimo cambio per gli Stati Uniti: Pugh sostituisce ...

LIVE Usa-Thailandia 7-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : doppiette di Morgan - Mewis e Lavelle! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63′ Conclusione di prima della Ertz abbondantemente fuori. 61′ Ci prova con un sinistro a giro deviato la subentrata Press. 58′ Doppio cambio per gli Stati Uniti: entrano Lloyd e Press, escono Lavelle e Heath. 56′ GOOOOOOL USA!! Stati Uniti dilaganti, 7-0 marcato da Lavelle su assist di Mewis. 55′ GOOOOOOOOL USA!! Cross dalla sinistra di Dunn, tiro di Lavelle ...

LIVE Usa-Thailandia 4-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : poker firmato da Mewis! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50′ GOOOOOOOL USA!! Sinistro di Mewis che si insacca in rete con una deviazione per il 4-0 statunitense. 48′ Sempre Stati Uniti a trazione offensiva, non cambia il canovaccio. 46′ Inizia la ripresa! 47′ Finito il primo tempo, Usa-Thailandia 3-0. 45′ Concessi due minuti di recupero. 42′ Momento di leggero rilassamento per gli Stati Uniti dopo 40′ ...

LIVE Usa-Thailandia 3-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : Horan cala il tris! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38 Numero in area di rigore di Morgan, il cui tiro però viene ribattuto. 35′ Primo cambio della partita tra le fila della Thailandia: Khueanpet per Boothduang. 32′ GOOOOOOOL USA!! Mischia in area dalla quale emerge Horan che scaglia un esterno destro dritto sotto la traversa, 3-0 per gli Stati Uniti. 30′ Punizione da posizione invitante per gli Stati Uniti. 28′ Si fa ...

LIVE Usa-Thailandia 2-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : raddoppia Lavelle! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28′ Si fa vedere finalmente la Thailandia con un tiro di Thongsombut parato senza problemi da Naeher. 23′ Morgan calcia alto con il sinistro. 20′ GOOOOOOOL USA!! Rete di Lavelle che sfrutta l’assist di Morgan e trafigge una non perfetta Charoenying, 2-0 per le statunitensi. 18′ Ci riprova Mewis da fuori area, stavolta la palla termina lontana dalla ...

LIVE Usa-Thailandia 1-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : Morgan porta in vantaggio le statunitensi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16′ Continua il dominio degli USA, che come era prevedibile stanno cercando di mettere in ghiaccio il risultato. 12′ GOOOOOOOL USA!! O’Hara dribla un’avversaria e mette in mezzo dove trova la solita Morgan che di testa deposita in rete la palla per l’1-0 statunitense. 11′ MEWIS! La centrocampista trovata bene in area da O’Hara calcia alto da buona ...

LIVE Usa-Thailandia 0-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : annullato un gol a Morgan! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9′ Le azioni migliori delle statunitensi si stanno costruendo da destra, con una Heath particolarmente ispirata. 6′ GOL annullato AGLI STATI UNITI!! Aveva segnato Morgan ma è stata ravvisata una posizione di fuorigioco. 4′ Ci prova Mewis dalla distanza, Chor-Charoenying blocca in due tempi. 3′ Comincia all’arrembaggio la partita delle statunitensi subito a caccia ...

LIVE Usa-Thailandia 0-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : si parte! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ PARTITI! Iniziata la sfida tra Stati Uniti e Thailandia. 20:58 Manca pochissimo all’inizio della partita, tutto pronto per cominciare. 20:55 Si gioca allo stadio Auguste-Delaune di Reims, arbitra l’incontro l’argentina Laura Fortunato. 20:50 C’è da dire che in partite come quelle di esordio tutto può succedere e le asiatiche vogliono tirare un brutto scherzo ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Cile-Svezia 0-2. Le scandinave piegano il meteo e le coriacee sudamericane : Inizia con il piede giusto la Svezia nel primo match del Girone F (che questa sera alle ore 21.00 vedrà in campo Stati Uniti e Thailandia a Reims) che si è disputato al Roazhon Park di Rennes vincendo per 2-0 (gol di Asllani 38’st e Janogy al 48’st) contro un coriaceo Cile. Per le gialloblù, dunque, i primi tre punti del Mondiale 2019 di Calcio femminile di Francia, per mettere in chiaro che vogliono subito mettere in discesa il ...

