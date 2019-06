Calcio femminile | Mondiali 2019 | risultati e classifiche dei gironi Olanda vittoriosa

Barbara Bonansea - la bomber della Nazionale femminile di Calcio : “Mi sono innamorata di Cristiano Ronaldo” : “Mi sono innamorata di Cristiano Ronaldo per la sensibilità e l’amore che dimostra verso il calcio. Quello che ha fatto con il suo corpo e l’impegno che ci mette sono cose uniche. È iniziato tutto durante l’Europeo del 2004, quando il Portogallo ha perso contro la Grecia e il pianto di Ronaldo mi ha colpito, e mi sono messa a investigare su di lui”. A rivelarlo in un’intervista a Unidici è Barbara Bonansea, la calciatrice della ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : la classifica marcatrici. Cristiane in testa con 3 gol - Barbara Bonansea insegue : I Mondiali 2019 di Calcio femminile si disputano in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, le migliori 24 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del trofeo. Le giocatrici cercheranno di conquistare anche la Scarpa d’Oro riservata alla miglior bomber della rassegna iridata. Di seguito la classifica marcatrici dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. classifica MARCATRICI Mondiali Calcio femminile 2019: 3 GOL: Cristiane ...

Una nuova era per la nazionale italiana di Calcio femminile : Le azzurre sono state impressionanti nelle qualificazioni e ora sperano di raggiungere le fasi a eliminazione diretta per la prima volta dal 1991. Leggi

Mondiali di Calcio femminile - da Reggio Emilia l’inno della nazionale : “L’azzurro siamo noi” : Sono le sei ragazze della Sammartinese, una squadra femminile di San Martino in Rio (in provincia di Reggio Emilia), le protagoniste dell’inno che vuole accompagnare la nazionale femminile di calcio, in questo momento impegnata nei Mondiali di Francia 2019. Chiara Berselli, Martina Casarini, Chiara Chiessi, Alice Gasperini, Elisa Gasperini e Nicole Vioni compaiono nel video “L’azzurro siamo noi”. Il brano è stato scritto e prodotto da Mirco Dal ...

Mondiali di Calcio femminile – Il riscatto delle giocatrici : Italia-Brasile sold out : Il riscatto delle giocatrici: record di vendite in tutto il mondo per i biglietti dei Mondiali di calcio femminile Nonostante i tanti pregiudizi, i Mondiali di calcio femminile stanno regalando spettacolo puro agli appassionati del pallone. Le atlete, professioniste e talentuose così come i loro colleghi uomini, stanno ottenendo il riscatto tanto desiderato, diventando sempre più popolari e ammirate. Il torneo ha raggiunto infatti un ...

'Nel Calcio femminile molte giocatrici sono lesbiche' : critiche social a Cecchi Paone : La qualificazione al Mondiale della nazionale italiana femminile ha, inevitabilmente, regalato un periodo in cui l’attenzione dei calciofili è proiettata verso il calcio delle donne. Se si considera anche lo spazio che sta dando la piattaforma tv Sky, che ha scelto di trasmettere l’evento all'interno dei suoi pacchetti, con tanto di approfondimenti, ci si rende conto di quanto il fenomeno possa essere considerato in evoluzione. Ed è proprio alla ...

Chi ha paura del Calcio femminile? : A meno che non viviate su Marte non potete non sapere che la scorsa domenica la nazionale di calcio femminile ha esordito ai mondiali di Francia battendo l’Australia, sesta squadra del ranking mondiale Fifa (noi siamo al quindicesimo posto). Dopo due gol annullati per fuorigioco, un rigore non concesso, e uno subìto dalle avversarie, abbiamo vinto al 95esimo con un colpo di testa di Barbara Bonansea, ventisettenne attaccante della ...

Calcio femminile - dopo il boom arrivano anche gli sponsor : Calcio femminile sponsor – Il Calcio femminile sta vivendo un boom importante dal punto di vista mediatico e commerciale. I Mondiali di categoria hanno destato anche nel pubblico italiano un certo interesse, come dimostrato dagli ottimi ascolti per la Nazionale nella gara d’esordio con l’Australia. Tuttavia, come riporta “Italia Oggi”, per quanto il fenomeno stia […] L'articolo Calcio femminile, dopo il boom arrivano anche gli ...

VIDEO Canada-Camerun 1-0 - Highlights - gol e sintesi Mondiali Calcio femminile. Le nordamericane passano di misura : Si apre con una vittoria di misura del Canada il Girone E dei Mondiali di calcio femminile: le nordamericane, grandi favorite in questo incontro d’esordio, si sbarazzano a fatica del Camerun, vincendo per 1-0 grazie ad uno stacco di testa di Buchanan al 45′. Andiamo a rivivere l’incontro con gli Highlights e la sintesi. VIDEO Highlights Canada-Camerun 1-0 gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Alessandro Cecchi Paone : “La Nazionale femminile di Calcio? Almeno la metà sono lesbiche” : “Ci sono molte più donne lesbiche nel calcio femminile che gay in quello maschile. Da anni aspettiamo il coming out di un calciatore, ma dopo il Mondiale ci sarà il coming out di intere squadre femminili”. È quanto sostiene Alessandro Cecchi Paone che, intervenuto a La Zanzara su Radio24, ha detto la sua sul calcio femminile che in questi giorni è salito alla ribalta grazie alla vittoria della Nazionale italiana nell’esordio al ...

Le partite di oggi ai Mondiali di Calcio femminile : Saranno tre, una alle 15, una alle 18 e una alle 21: farà il suo esordio la squadra campione in carica, gli Stati Uniti

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari e programma delle partite di oggi (martedì 11 giugno). Come vederle in tv e streaming : Prosegue a ritmo serrato il darsi in campo dei Mondiali di Calcio femminile in Francia. Siamo giunti alla quinta giornata del torneo e quest’oggi vedremo scendere in campo le compagini dei gruppi E ed F. A dare il via alle danze (ore 15.00) sarà a Le Havre la partita tra Nuova Zelanda e Olanda. Le tulipane sono tra le osservate speciali della rassegna iridata, essendo campionesse d’Europa in carica ed avendo in rosa tante giocatrici ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Canada-Camerun 1-0. Decide un colpo di testa di Buchanan : Prima partita per quanto riguarda il Girone E dei Mondiali di Calcio femminile in terra francese. Allo Stade de la Mosson (Montpellier) il Canada, la grande favorita per il proprio raggruppamento, non fa brillare gli occhi agli spettatori ma riesce comunque a svolgere il compitino: per le nordamericane un successo di misura per 1-0 sul Camerun al termine di un incontro davvero molto noioso. Il Camerun, squadra fisica, riesce comunque a trovare ...

RISULTATI MONDIALI DI Calcio femminile 2019/ Diretta gol : Giappone bloccato sul pari : RISULTATI MONDIALI di CALCIO FEMMINILE 2019: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi lunedi 10 giugno 2019 per il primo turno.