Calcio: a Torino, Italia-Bosnia 2-1

, l'di Mancini incappa in un'ottima,ma combatte,rimonta (2-1) e resta a punteggio pieno dopo quattro gare del girone europeo. Il ct propone Quagliarella e Bernardeschi in attacco rispetto ad Atene.subito pericolosa con Visca (salva Bonucci) e Dzeko. L'soffre e su una splendida combinazione Besic-Visca, Dzeko mette facilmente in gol (32'). Prima dell'intervallo Sehic salva su Quagliarella. Su corner di Bernardeschi (49'),Insigne impatta al volo e pareggia; Verratti firma la vittoria all'86'(Di martedì 11 giugno 2019)